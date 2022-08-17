Представление по ходатайству группы граждан внес действующий аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Сегодня, 17 августа, его рассмотрели на внеочередной сессии областного маслихата и единогласно поддержали.

- Сергей Витальевич - государственный и общественный деятель, имеет множество государственных наград, является почетным гражданином города Кокшетау, - сказал секретарь областного маслихата Сайлаубек ЕЩАНОВ.

Он напомнил, что Кулагин возглавлял МСХ, был вице-премьером, а с марта 2004-го по январь 2012 года, будучи акимом Костанайской области, «сделал вклад в ее развитие, например, при нем были построены новая школа и ДК в Камыстинском районе, капитально отремонтирован Русский драматический театр в Костанае, построен Казахский драмтеатр им. И. Омарова и немало других объектов».

Ходатайствовали о присвоении звания экс-мажилисмен Сергей Жалыбин, предприниматели Олег Даниленко и Борис Князев, а также экс-аким Джангельдинского и Алтынсаринского районов Батырбек Ахметов.

Сергей Кулагин родился 8 сентября 1952 года в Атбасаре Акмолинской области, то есть почетным гражданином Костанайской области он стал в канун 70-летия.

Фото из архива "НГ"

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