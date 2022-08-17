Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Галина КАТКОВА
Представление по ходатайству группы граждан внес действующий аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Сегодня, 17 августа, его рассмотрели на внеочередной сессии областного маслихата и единогласно поддержали.
- Сергей Витальевич - государственный и общественный деятель, имеет множество государственных наград, является почетным гражданином города Кокшетау, - сказал секретарь областного маслихата Сайлаубек ЕЩАНОВ.
Он напомнил, что Кулагин возглавлял МСХ, был вице-премьером, а с марта 2004-го по январь 2012 года, будучи акимом Костанайской области, «сделал вклад в ее развитие, например, при нем были построены новая школа и ДК в Камыстинском районе, капитально отремонтирован Русский драматический театр в Костанае, построен Казахский драмтеатр им. И. Омарова и немало других объектов».
Ходатайствовали о присвоении звания экс-мажилисмен Сергей Жалыбин, предприниматели Олег Даниленко и Борис Князев, а также экс-аким Джангельдинского и Алтынсаринского районов Батырбек Ахметов.
Сергей Кулагин родился 8 сентября 1952 года в Атбасаре Акмолинской области, то есть почетным гражданином Костанайской области он стал в канун 70-летия.
Фото из архива "НГ"
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