Уполномоченных по правам ребёнка будут назначать акимы областей и городов, передает Informburo.kz.

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Во всех областях и городах республиканского значения Казахстана появятся уполномоченные по правам ребёнка, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.

Уполномоченные будут рассматривать обращения по нарушениям прав и законных интересов детей, жалобы на действия или бездействие со стороны местных исполнительных органов и других организаций.

Также детские омбудсмены будут участвовать в продвижении законопроектов, направленных на охрану и защиту детства. Они получат беспрепятственный доступ в госорганы, организации образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты. Работать такие специалисты будут на общественных началах, пояснили в министерстве.

"Это должны быть уважаемые и признаваемые в регионе лица, имеющие опыт по защите прав детей, лица со своей позицией", – отметила зампредседателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Элина Паули.

Региональных специалистов будут назначать акимы областей и городов. Основные критерии при отборе – опыт работы в сфере детства, в неправительственных организациях.

В семи регионах уполномоченных уже назначили. Среди них руководители неправительственных организаций, общественных объединений и адвокаты, добавили в ведомстве.