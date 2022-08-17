Серик Жумангарин часто оказывался в центре внимания, ведь он отвечал за важную сферу – регулирование цен монополистов, передает Informburo.kz.
С 15 августа Серик Жумангарин одновременно занимает должность исполняющего обязанности заместителя премьер-министра и министра торговли и интеграции. В разные годы он работал в Министерстве экономического развития и торговли в качестве директора департамента региональной политики и межбюджетных отношений, занимал должность председателя комитета регионального развития, был вице-министром нацэкономики и замминистра регионального развития.
Председателем АЗРК он был с 14 сентября 2020 года и в рамках антимонопольной деятельности на рынке продуктов питания, товаров и услуг ведомство Жумангарина мониторило ситуацию по возможным сговорам монополистов и по росту цен. Также Жумангарин входил в межведомственную комиссию по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, которую возглавляет генпрокурор.
Серик Жумангарин широко "прославился" в феврале 2019 года, когда, будучи вице-министром национальной экономики, резко ответил журналистам, попросившим прокомментировать ситуацию с ростом тарифов, сказав по-казахски: "Жынымды келтірмеңізші!" (Не бесите меня!).
"Я вчера рассказывал о тарифах в парламенте. Мероприятие про малый и средний бизнес. Вы меня здесь про тарифы пришли спрашивать? Приходите ко мне официально. Я вам про тарифы всё расскажу от и до. Жынымды келтірмеңізші", – отреагировал тогда Жумангарин.
Слова чиновника вызвали бурное обсуждение и массовое осуждение в сети. Жумангарин позже извинился.
"Я сожалею, что довольно резко высказался в адрес журналистов. Признаю, что форма и тон моего общения были неприемлемыми. Поэтому официально прошу прощения у журналистов. Как я уже сказал в упоминаемом интервью, я готов ответить на интересующие журналистов вопросы", – процитировала пресс-служба вице-министра.
Однако в декабре 2020 года Серик Жумангарин вновь применил это выражение только в отношении высказываний депутатов Госдумы РФ Вячеслава Никонова заявившего, что земли Казахстана – это подарок со стороны России. А его коллега Евгений Федоров сказал, что Казахстан арендовал территорию у России.
"Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди дипломатично преподал урок истории российским депутатам и политологам, словесно посягнувшим на целостность нашей территории, границ и, собственно, историю. "Имея высшее образование, зная историю нашей Родины, я бы ответил на это высказывание на русском языке следующим образом: это бред сивой кобылы. Как министр иностранных дел я бы хотел сказать, что, безусловно, это не соответствует официальной позиции Российской Федерации". Что в казахском народном политесе означает: жынымды келтірмеңізші!", – написал Жумангарин в Facebook.
Что касается антимонопольной деятельности Серик Жумангарина, то она была довольно активной. Хотя ещё в ноябре 2018 года на тот момент премьер-министр Бакытжан Сагинтаев объявил выговор вице-министру национальной экономики Жумангарину из-за нарушений монополистов. Он был лишён денежной премии.
В декабре того же года вице-министр Жумангарин заявил в правительстве, что за плохое качество комуслуг монополисты будут "платить кошельком".
"Тариф и располагаемая субъектами прибыль будет привязана к показателям качества, надёжности и эффективности. Субъект сам будет заявлять в начале периода о том, каких показателей качества и надёжности он намечает достигнуть. В процентом отношении это будет привязано к прибыли в миллионах тенге. В случае недостижения субъект будет терять деньги, отвечать за это своим кошельком", – пригрозил Жумангарин.
Не всегда предположения главы АЗРК, касающиеся роста цен на тот или иной продукт, оказывались верными. К примеру в середине марта этого года, комментируя ажиотаж среди населения, связанный с сахарным ажиотажем, Жумангарин заявил, что дефицита сахара в стране нет и не предвидится.
"Это не искусственное завышение цен, это люди сами себе придумали проблем. Я вам серьёзно говорю. Естественно, у нас большая часть сахара перерабатывается из сахара-сырца, который котируется на бирже. Естественно, он оценивается в валюте, и определённые моменты, связанные с подорожанием, возможны. Но то, что произошло на этой неделе – это происходит всегда, когда возникает паника. Так нельзя делать и при этом обвинять государство. Тут же отраслевые госорганы среагировали, правительство среагировало и сказало: сахара достаточно, не надо набирать его мешками", – сказал Жумангарин СМИ, в то же время сообщив, что "нарушители, державшие запасы сахара, уже выявлены и будут наказаны".
Другой пример опрометчивого заявления – когда он предположил, что в связи с санкциями в отношении России российские товары в Казахстане могут подешеветь.
В целом антимонопольная деятельности Жумангарина совпала с пандемией, январскими событиями и началом военного конфликта между Украиной и Россией. Все эти события повлекли небывалый рост цен на продукты питания, товары первой необходимости, стройматериалы и услуги. К слову, цены в Казахстане продолжают расти почти на всё.
Фото Informburo.kz
Биография
53-летний Серик Жумангарин – уроженец Актобе. Женат, отец троих детей.
Владеет казахским и русским языками.
В 1993 году окончил Московский энергетический институт по специальности "Теплофизика". В 1997 году – Казахский госуниверситет имени Букетова по специальности "Экономика". В 2013 году – Международную академию бизнеса.
Имеет степень магистра делового администрирования (MBA).
Трудовой стаж
- Коммерческий директор МЧП "Тынай" (1993-1994 годы);
- Директор МЧП "Медкорп", главный бухгалтер, директор МЧП "АСБ", директор представительства АО "Атырауский НПЗ", коммерческий директор ТОО "Компания Global", генеральный директор ТОО "Корпорация "Батыс Ойл Газ" (1994-2004 годы);
- Заместитель начальника отдела экономики и бюджетного планирования акимата Актобе (2005-2006 годы);
- Начальник отдела предпринимательства акимата Актобе (04.2006-12.2006 год);
- Заместитель начальника управления Агентства по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (2006-2007 годы);
- Начальник управления Агентства по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (2007-2008 годы);
- Директор департамента Агентства по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (03.2008-06.2008 год);
- Заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли, директор департамента развития торговли (2008-2010 годы);
- Заместитель председателя правления АО "Казахстанское контрактное агентство" (04.2010-07.2010 год);
- Заместитель председателя правления АО "Национальное агентство по развитию местного содержания NadLoc" (2010- 2011 годы);
- Директор департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли (03.2012-07.2012 год);
- Председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли (25.07.2012-01.2013 годы);
- Вице-министр регионального развития (02.2013-15.08.2014 годы);
- Председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики (2014-2017 годы);
- Вице-министр национальной экономики (2017- 2019 годы);
- Член коллегии Евразийской экономической комиссии от РК (с 21.05.2019 года), Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК (20.12.2019-14.09.2020);
- Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции (14.09.2020-15.08.2022).