Серик Жумангарин часто оказывался в центре внимания, ведь он отвечал за важную сферу – регулирование цен монополистов, передает Informburo.kz.

С 15 августа Серик Жумангарин одновременно занимает должность исполняющего обязанности заместителя премьер-министра и министра торговли и интеграции. В разные годы он работал в Министерстве экономического развития и торговли в качестве директора департамента региональной политики и межбюджетных отношений, занимал должность председателя комитета регионального развития, был вице-министром нацэкономики и замминистра регионального развития.

Председателем АЗРК он был с 14 сентября 2020 года и в рамках антимонопольной деятельности на рынке продуктов питания, товаров и услуг ведомство Жумангарина мониторило ситуацию по возможным сговорам монополистов и по росту цен. Также Жумангарин входил в межведомственную комиссию по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, которую возглавляет генпрокурор.

Серик Жумангарин широко "прославился" в феврале 2019 года, когда, будучи вице-министром национальной экономики, резко ответил журналистам, попросившим прокомментировать ситуацию с ростом тарифов, сказав по-казахски: "Жынымды келтірмеңізші!" (Не бесите меня!).

"Я вчера рассказывал о тарифах в парламенте. Мероприятие про малый и средний бизнес. Вы меня здесь про тарифы пришли спрашивать? Приходите ко мне официально. Я вам про тарифы всё расскажу от и до. Жынымды келтірмеңізші", – отреагировал тогда Жумангарин.

Слова чиновника вызвали бурное обсуждение и массовое осуждение в сети. Жумангарин позже извинился.

"Я сожалею, что довольно резко высказался в адрес журналистов. Признаю, что форма и тон моего общения были неприемлемыми. Поэтому официально прошу прощения у журналистов. Как я уже сказал в упоминаемом интервью, я готов ответить на интересующие журналистов вопросы", – процитировала пресс-служба вице-министра.

Однако в декабре 2020 года Серик Жумангарин вновь применил это выражение только в отношении высказываний депутатов Госдумы РФ Вячеслава Никонова заявившего, что земли Казахстана – это подарок со стороны России. А его коллега Евгений Федоров сказал, что Казахстан арендовал территорию у России.

"Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди дипломатично преподал урок истории российским депутатам и политологам, словесно посягнувшим на целостность нашей территории, границ и, собственно, историю. "Имея высшее образование, зная историю нашей Родины, я бы ответил на это высказывание на русском языке следующим образом: это бред сивой кобылы. Как министр иностранных дел я бы хотел сказать, что, безусловно, это не соответствует официальной позиции Российской Федерации". Что в казахском народном политесе означает: жынымды келтірмеңізші!", – написал Жумангарин в Facebook.

Что касается антимонопольной деятельности Серик Жумангарина, то она была довольно активной. Хотя ещё в ноябре 2018 года на тот момент премьер-министр Бакытжан Сагинтаев объявил выговор вице-министру национальной экономики Жумангарину из-за нарушений монополистов. Он был лишён денежной премии.

В декабре того же года вице-министр Жумангарин заявил в правительстве, что за плохое качество комуслуг монополисты будут "платить кошельком".

"Тариф и располагаемая субъектами прибыль будет привязана к показателям качества, надёжности и эффективности. Субъект сам будет заявлять в начале периода о том, каких показателей качества и надёжности он намечает достигнуть. В процентом отношении это будет привязано к прибыли в миллионах тенге. В случае недостижения субъект будет терять деньги, отвечать за это своим кошельком", – пригрозил Жумангарин.

Не всегда предположения главы АЗРК, касающиеся роста цен на тот или иной продукт, оказывались верными. К примеру в середине марта этого года, комментируя ажиотаж среди населения, связанный с сахарным ажиотажем, Жумангарин заявил, что дефицита сахара в стране нет и не предвидится.

"Это не искусственное завышение цен, это люди сами себе придумали проблем. Я вам серьёзно говорю. Естественно, у нас большая часть сахара перерабатывается из сахара-сырца, который котируется на бирже. Естественно, он оценивается в валюте, и определённые моменты, связанные с подорожанием, возможны. Но то, что произошло на этой неделе – это происходит всегда, когда возникает паника. Так нельзя делать и при этом обвинять государство. Тут же отраслевые госорганы среагировали, правительство среагировало и сказало: сахара достаточно, не надо набирать его мешками", – сказал Жумангарин СМИ, в то же время сообщив, что "нарушители, державшие запасы сахара, уже выявлены и будут наказаны".

Другой пример опрометчивого заявления – когда он предположил, что в связи с санкциями в отношении России российские товары в Казахстане могут подешеветь.

В целом антимонопольная деятельности Жумангарина совпала с пандемией, январскими событиями и началом военного конфликта между Украиной и Россией. Все эти события повлекли небывалый рост цен на продукты питания, товары первой необходимости, стройматериалы и услуги. К слову, цены в Казахстане продолжают расти почти на всё.

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