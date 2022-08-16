35 искусственных платформ установили в 2021 году специально для степных орлов в экопарке "Алты-Сай" на юге Костанайской области. И уже в этом году в июле в двух искусственных гнездах сотрудники экопарка заметили оперившихся птенцов. Об этом сообщает Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия в своем Instagram.

До установки искусственных платформ на территории экопарка уже было 20-25 естественных гнезд степного орла, однако часто они разрушались из-за пожаров, перегруженности некоторых деревьев тяжелыми гнездами, а иногда и из-за домашнего скота. А когда степной орел устраивает гнезда на земле, разорить их не составляет большого труда и для наземных хищников.





- В 2022 году во время осмотра установленных гнездовых платформ на двух из них были обнаружены гнезда, а уже в июле в каждом было отмечено по одному оперившемуся птенцу. Две освоенные платформы из 35 можно считать успешным результатом для первого года, и мы будет продолжать оценивать эффективность такого подхода в сохранении хищных птиц, - сообщил директор экопарка Алексей ТИМОШЕНКО.



⠀

Помимо степного орла, гнезда облюбовали индийские воробьи. На одной из платформ они свили 13 гнезд. Таким образом, привлекая степного орла, удается приумножить и гнездопригодные участки для других птиц.

Видео: Алексей Тимошенко / АСБК