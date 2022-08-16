Все топливные ресурсы будут распределяться в первую очередь среди сельхозтоваропроизводителей и АЗС, отметил министр энергетики, передает Informburo.kz.

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Поручения по обеспечению внутреннего рынка дизельным топливом дал премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства.

Глава правительства отметил, что в ряде регионов наблюдаются перебои с поставками дизельного топлива.

"Это справедливо вызывает возмущение среди граждан. Почему такие проблемы возникают в самый горячий период, когда у нас начинается уборочная кампания?" – спросил Алихан Смаилов министра энергетики Болата Акчулакова.

Министр сообщил, что для покрытия повышенного спроса на дизельное топливо все ресурсы будут распределяться в первую очередь среди сельхозтоваропроизводителей и АЗС. Остатки топлива для промышленных предприятий и КТЖ будут распределяться во вторую очередь, а в случае недостачи необходимые объёмы импортируют.

Кроме того, Минэнерго разработало проект приказа, предусматривающий установление дифференцированных цен на дизельное топливо для транзитного транспорта и по периметру границы. Цены будут меняться в зависимости от резидентства, объёмов потребления и вида транспорта. Так, для казахстанцев при наличии водительского удостоверения лимит в сутки будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене 230-260 тенге за литр, для грузового транспорта с казахстанской регистрацией – 300 литров в сутки. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объёмов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.

Глава правительства поручил Министерству энергетики принять своевременные меры по недопущению нехватки на отечественном рынке горюче-смазочных материалов.

"Нужно провести соответствующую работу с владельцами АЗС. Граждане не должны страдать из-за этого. Болат Уралович, держите ситуацию на личном ежедневном контроле", – поручил премьер-министр.