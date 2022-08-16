Министр просвещения: К 2025 году может возникнуть дефицит 1 млн школьных мест
16 августа 2022, 14:40 | Государство
Чтобы не допустить острой нехватки ученических мест, президент поручил построить более 1000 школ, передает Informburo.kz.
Фото: primeminister.kz
К 2025 году дефицит ученических мест в Казахстане может достигнуть миллиона, заявил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.
"На сегодняшний день у нас не хватает более 260 000 мест. По прогнозу, к 2025 году может возникнуть дефицит порядка 1 млн мест", – сказал министр в кулуарах правительства.
Чтобы избежать острого дефицита, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил перед министерством задачу построить более 1000 школ. В 2021 году уже построили более 277 школ, добавил Асхат Аймагамбетов.
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