Серик Жумангарин задался вопросом: почему сахарные заводы финансировали частные компании, хотя из бюджета выделяли немало средств на эту сферу, передает Informburo.kz.

Фото: primeminister.kz

Новый министр торговли и интеграции Серик Жумангарин разберётся с дефицитом сахара в Казахстане, сообщил он в кулуарах правительства.

"Что касается сахара, то здесь вопрос: мы достаточно много на оборотные схемы выделяли средств, почти 100 млрд, но почему эти средства не пошли на сахарный завод? Почему сахарные заводы были профинансированы частными компаниями? Сейчас будем разбираться с этими вопросами", – сказал новый глава Минторговли.

Он отметил, что для развития сахарной отрасли нужно развивать своё производство.

"Почему заводы работают на юге? Хотя есть нехватка воды и электроэнергии для производства. Всё это есть в избытке на севере, на западе. Надо понимать, есть предложения определённые, которые дают эксперты: может, не стоит ставить большие заводы, а лучше 8-10 тонн производства, привязанные к земле, чтобы это было пакетное предложение и финансирование, например, из Банка развития Казахстана. Но это касается не только сахара", – сказал Серик Жумангарин.

При этом в Казахстане, по словам министра, достаточно заводов для самообеспечения, но не хватает сырья, поэтому для начала необходимо предоставить возможность предприятиям заключить долгосрочные договоры с поставщиками.

В кулуарах правительства Жумангарин добавил, что пьёт чай без сахара.

"В своё время я служил в советской армии, там не давали сахар – я пью чёрный чай без сахара, конечно, с вареньем", – сказал Серик Жумангарин.

Журналисты отметили, что в работе экс-министра торговли Бахыта Султанова было много пробелов.

"Речь, скорее всего, идёт больше о социально значимых продуктах, там есть несколько механизмов. Первое – надо развивать собственное производство. Сложный процесс, который требует несколько лет. Второе – это контрактация. Необходимо посмотреть, как мы контрактуем. Возможно, надо будет заключать какие-то долгосрочные контракты, а для этого нужно выделять какие-то средства. В принципе, те средства, которые до этого правительство выделяло на оборотные схемы, достаточно. Есть определённая сезонность – это, допустим, овощи, фрукты. Даже если мы захотим, мы столько не произведём. У нас зона, где они растут, на юге достаточно узкая. Холодная погода и так далее. От некоторых моментов мы будем зависеть, возможно, тепличное хозяйство нам как-то поможет", – ответил глава ведомства.

Он также подчеркнул, что следует создавать условия для бизнеса.

"Это нельзя сделать директивными методами, это сложно сделать регулированием цен, запретами и так далее. Это один из вопросов, с которыми я начну разбираться на этой неделе. Министерство большое, они свою работу над ошибками сделали. Я вчера первую информацию получил, они своё видение мне представят. Надо будет встретиться с экспертами, сельхозтоваропроизводителями, с ассоциациями всеми, послушать их мнение", – сказал Серик Жумангарин.