Европейское гражданство стремятся получить почти все, кто регулярно или время от времени бывает в ЕС. Каким способом возможно обрести новый статус? Один из самых простых путей закрепиться в Евросоюзе – получить второй паспорт Румынии. По этой и другим миграционным программам специализируется компания International Business: отзывы переехавших подтверждают высокую квалификацию специалистов, к ним можно обратиться за бесплатной консультацией. Так какие преимущества дает паспорт Евросоюза?

Гражданство Румынии: какие плюсы дает

Имея паспорт европейского государства, каким является Румыния, человек может рассчитывать:

на беспрепятственное перемещение по всей территории Евросоюза;

на возможность обучаться в ведущих учебных заведениях этой и других стран;

на возможность устраиваться здесь на работу и открывать свои компании (последнее даже приветствуется, ведь так создаются рабочие места для местных жителей);

в дальнейшем - перевезти своих родственников сюда же на постоянное место жительства.

Есть еще множество возможностей для гражданина Румынии, которые знают интересующиеся темой иммиграции. В любом случае с таким документом у вас будет множество преимуществ. Если вас интересуют путешествия, то возможность перемещаться между любыми странами ЕС без дополнительных виз станет большим плюсом - это удобнее и занимает меньше времени, тогда как оформление виз часто тянется неделями.

Если же вам важно качественное высшее образование - здесь вы опять будете в выигрыше. В Румынии находится несколько университетов и институтов, чьи дипломы ценятся по всему миру. Специальность можно выбирать любую, но по некоторым студент может поступить на особо выгодных условиях. А для граждан страны, в отличие от тех, кто еще не успел получить румынское гражданство, нет никаких дополнительных сложностей. Кроме того, некоторые программы можно пройти бесплатно.

Насчет бизнеса тоже вы оказываетесь в выгодном положении. Да, открыть здесь свою компанию может и иностранец. Это тоже приветствуется, ведь в любом случае для граждан создаются рабочие места, что хорошо влияет на экономику государства. Если вы имеете паспорт Румынии, то будете здесь платить налоги, что дает вам некоторые преимущества. Компания будет считаться румынской, а вы можете рассчитывать на льготы и особо выгодные условия.

Еще один финансовый вопрос - покупка недвижимости и других дорогостоящих вещей. Как правило, такие покупки осуществляются в кредит. Тем, кто не является гражданами, он выдается по повышенной ставке. Но как только у вас появляется паспорт ЕС, все меняется и вам становятся доступны более низкие проценты.

Отличие гражданства от других статусов

Человек может легально находиться в стране по одному из нескольких документов. Это паспорт гражданина Румынии, временный или постоянный вид на жительство либо виза (краткосрочная или долгосрочная).

Первым этапом для переезда становится приобретение долгосрочной визы. На этом этапе вы можете поступить в университет (если виза учебная) или устроиться на работу по приглашению от работодателя (если она, соответственно, рабочая). Приобрести недвижимость вы здесь пока не можете.

Если вы приехали по студенческой программе, то устроиться затем на работу просто так не можете. Требуется специальное разрешение. Гражданину же оно не потребуется, и он может подавать заявление на трудоустройство в любую компанию. Этого не может сделать обладатель временного вида на жительство.

Постоянный (ПМЖ) уже удобнее для того, чтобы находиться на территории страны на постоянной основе. Однако его необходимо продлевать. Получить же гражданство Румынии по натурализации вы сможете через некоторое время после непрерывного нахождения здесь.

Как получить паспорт Румынии

Есть несколько способов иммиграции с последующей выдачей резидентства. Для Румынии это стандартный набор: обучение в высшем учебном заведении, рабочая виза, бизнес-иммиграция, инвестиции, воссоединение семьи или брак с местным жителем. Существует и упрощенная программа получения румынского гражданства для выходцев из стран СНГ - актуальную информацию о процедуре запрашивайте у специалистов ведущих миграционных компаний.

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