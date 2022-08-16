Водителя BMW, который ранним утром 15 августа разъезжал в районе КСК с громко включенной музыкой, в пьяном виде и выехал на полосу встречного движения, оказался военнослужащим. Об этом говорится на сайте Костанайского областного суда.

Согласно постановлению суда, 23-летнего водителя на 7 лет лишили права управлять транспортным средством. А вот административный арест за нарушение ПДД, согласно казахстанским законам, к военнослужащим не может быть применен. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

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Постановление суда еще не вступило в законную силу.