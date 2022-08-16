Владельцы частных домов по ул. Курганской уже больше месяца жалуются в акимат и прокуратуру на то, что строители перекрыли один из подъездов, которыми могут пользоваться экстренные службы, и начали рубить деревья, чтобы на их месте появилась дорога.

Из-за строительства нового жилого комплекса был перекрыт проезд на ул. Курганская

- Утром 11 июля рабочие во главе с бригадиром ТОО "СтройЭлитДом" вырубили несколько деревьев на земле государственной собственности, не имея на это никаких разрешений, - рассказал "НГ" Ермек КАЗКЕНОВ. - Место, где идет стройка жилого комплекса, это территория бывшего троллейбусного парка. Раньше стена стройплощадки была чуть подальше. Но сейчас каким-то образом акимат дал разрешение, чтобы пожарные проходы это ТОО закрыло с обоих сторон. Как будут тушить пожар в случае чего? Кроме того, мы были в отделе ЖКХ, там нам сказали, что разрешения на сруб деревьев не выдавали. О тех деревьях, которые были в пожарном проезде, я вообще молчу.

На защиту деревьев вышли местные жители и после перепалки строители отступили.

- Здесь они хотят сделать магистраль, чтобы жителям будущей многоэтажки было удобно заезжать в подземный паркинг, - поясняет Казкенов. - Но владельцы частных домов сразу сказали, что против такой магистрали. Мы написали письмо в прокуратуру, но в ответ лишь участковый зафикисровал срубленные деревья. Якобы их наказали только за одно дерево, хотя протокола я не видел. Мы направили обращение в акимат, звонили в отдел ЖКХ.

По словам Казкенова, под обращением в акимат подписались около 60 человек. Ответ был такой: государственный архитектурный контроль не может вмешаться в ситуацию из-за моратория на проверки малого и среднего бизнеса.





- Строители пришли нахрапом, никого не предупредив, - возмущается Райся КАЗКЕНОВА. - Их спрашиваешь: "Что вы делаете?" А ответ один: "У нас приказ!" Они говорят, что у них все согласовано, но при этом никаких документов не показывают. Они не только старые деревья пытались спилить, но и задели новые саженцы, которые мои дети с внуками года 4 назад сажали и сейчас за ними ухаживают. Соседи прогнали технику, проезд им машинами преграждали.

В отделе ЖКХ акимата Костаная в ответ на запрос «НГ» сообщили, что специалисты ГУ выехали на место и установили, что ТОО «СтройЭлитДом» действительно не имеет разрешения на сруб деревьев, за что полиция оштрафовала фирму на 30 МРП. Еще один штраф выписали за незаконное складирование строительного мусора. По поводу перекрытия проезда для пожарных чиновники рекомендуют жителям обратиться с заявлением в полицию.

Строителей оштрафовали за незаконное складирование строительного мусора



Остается вопрос - как ТОО планировало строить дорогу на парковку, если они не имели разрешения на вырубку деревьев?

«НГ» обратилась за комментарием в ТОО, но там отказались давать какие-либо разъяснения по этому поводу.