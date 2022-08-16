Еще более трети матчей предстоит провести в футбольном чемпионате Казахстана, а не за горами уже и старт хоккейного сезона, который по традиции откроет розыгрыш Кубка РК.

Нападающий Оскар Юлбарисов (№17) четвертый сезон подряд проведет в «Горняке» / Фото pro.ligasy.kz

31-й чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги стартует 10 сентября, а состав участников предстоящего чемпионата несколько изменился. Одним из его участников стал хоккейный клуб «Хумо» из Узбекистана. Команда из Ташкента уже выступала в чемпионате Казахстана, заняв в дебютном для себя сезоне-2019/2020 десятое место.

А вот клубы «Темиртау» и «Алтай-Торпедо» пропустят этот сезон в связи с отсутствием необходимого финансирования. В Усть-Каменогорске бюджетные средства выделены только на основную команду - «Торпедо», а бюджет Карагандинской области, предусмотренный для финансирования профессиональных хоккейных клубов, не позволяет содержать в системе «Сарыарки» три команды - молодежный «Кыран», «Темиртау» и «Сарыарку».

Таким образом, в сезоне-2022/2023 за медали чемпионата Казахстана будут бороться 12 команд: «Актобе» (Актобе), «Алматы» (Алматы), «Арлан» (Кокшетау), «Бейбарыс» (Атырау), «Горняк» (Рудный), «Иртыш» (Павлодар), «Кулагер» (Петропавловск), «Номад» (Нур-Султан), «Сарыарка» (Караганда), «Снежные Барсы» (Нур-Султан), «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Хумо» (Ташкент, Узбекистан).

Чемпионат, как и прежде, будет состоять из двух этапов. Первый этап - это регулярный чемпионат (сентябрь - февраль), в рамках которого каждая команда сыграет с каждой по 4 матча (2 дома и 2 на выезде). Второй этап - плей-офф (март - апрель), в котором продолжат борьбу за награды Pro Hokei Ligasy 8 лучших клубов.

«Горняк» проведет стартовые матчи 11 и 12 сентября в южной столице против «Алматы». В первый месяц осени рудненский клуб встретится также в гостях с «Хумо» (15 и 16 сентября), а затем переберется на свою арену, где сыграет 22 и 23 сентября с «Сарыаркой» и 27 и 28 сентября с «Иртышом».

Откроет же хоккейный сезон розыгрыш Кубка Казахстана, который пройдет с 24 августа по 1 сентября в Караганде, Алматы и Нур-Султане. Согласно рейтингу минувшего сезона, 12 команд-участниц были разбиты на три группы. В группе «А» в Караганде сыграют «Хумо», «Кулагер», «Актобе» и действующий победитель турнира «Сарыарка». Игры квартета «B», который составили «Алматы», «Горняк», «Торпедо» и «Арлан», пройдут в южной столице. А в Нур-Султане проведут свои игры команды группы «С» - «Иртыш», «Снежные Барсы», «Номад» и «Бейбарыс».

По итогам группового раунда борьбу за Кубок РК продолжат четыре команды - победители своих групп, а также лучший коллектив из числа занявших второе место. Все они получат рейтинг согласно результатам предварительного этапа. Полуфиналы и финал пройдут в Нур-Султане 31 августа и 1 сентября.

«Горняк» в первом кубковом матче сыграет 25 августа с «Торпедо», затем встретится 26 августа с «Арланом», а 28 августа - с хозяевами льда «Алматы».

Для голкипера Никиты Акулинина предстоящий сезон станет третьим в составе «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

На сегодня клуб из Рудного продлил контракт с голкипером Никитой Акулининым, для которого этот сезон станет третьим подряд в составе «Горняка». В прошлом чемпионате Акулинин сыграл 33 матча, отразив 90,8% бросков.

Вернулся в «Горняк» после аренды в заключительной части сезона-2021/2022 в «Арлане» опытный защитник Александр Куршук. Также остались в команде еще один известный защитник Александр Нурек и нападающий Артур Шетле, который в прошлом сезоне в 46 поединках забросил 11 шайб и сделал 8 результативных передач.

Продлил контракт с «Горняком» и нападающий Оскар Юлбарисов, для которого это будет уже четвертый подряд сезон в рудненском клубе. Всего Юлбарисов сыграл за команду 144 матча (32 гола, 49 передач).

Вернулись в команду нападающий Евгений Степанов из клуба ВХЛ «Зауралья», выступавший за «Горняк» в сезоне-2019/2020 и набравший в 52 матчах 41 (21+20) очко, а также воспитанник магнитогорский школы хоккея, защитник Никита Харькин из «Актобе».

Кроме этого, в Рудный перебрался выступавший только за команды Усть-Каменогорска нападающий Никита Назаренко. На просмотре в основной команде находятся и четыре игрока молодежного ХК «Горняк» - нападающие Артем Буб и Дмитрий Пархоменко, защитник Кирилл Кемайкин и вратарь Илья Лигай

Свою первую тренировку на льду «Горняк» провел 29 июля, а первые контрольные игры рудничане сыграли в Петропавловске на льду Дворца спорта имени Александра Винокурова против местного «Кулагера».

В первом матче «Горняк», пропустив первым, забросил затем в ворота соперника четыре шайбы, авторами которых стали Оскар Юлбарисов, Вячеслав Шарипов, Евгений Степанов и Денис Гурьев и одержал победу - 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).

В ходе второго матча выявились проблемы с ледовым покрытием, и судьи приняли решение завершить встречу буллитами. И вновь сильнее были рудничане.