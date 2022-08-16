Увеличение продолжительности учебного года позволит некоторым школам работать в две смены, а не в три, передает Informburo.kz.

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Министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании правительства ответил на вопрос премьер-министра Алихана Смаилова о том, с чем связана необходимость продлить учебный год в школах на две недели.

"С одной стороны, это снизит нагрузку. С другой стороны – 1,5 млн детей не могли раньше перейти на пятидневную учебную неделю. Был риск, что больше 100 школ будут работать в три смены, но благодаря нововведениям они будут работать в две смены. У нас высвободятся кабинеты, поэтому дети, которые учатся во вторую смену, переводятся в первую смену, что важно для родителей. 150 тысяч учителей могут использовать высвободившиеся дни по своему желанию", – сказал он.

Министр добавил, что изменения никак не скажутся на качестве образования. Глава правительства поддержал предложение о продлении учебного года.

Асхат Аймагамбетов отметил, что дети отдыхают больше дней в году, чем учатся.

"Продолжительность летних каникул в Казахстане в сравнении со странами-лидерами образования остаётся большой. В сумме с выходными и праздничными днями дети отдохнут 192 дня, а 173 дня – продолжительность учебного года", – сообщил министр просвещения.

Ранее Минпросвещения утвердило продолжительность нового учебного года в школах: 35 учебных недель для учащихся первых классов (ранее – 33 недели), 36 учебных недель во 2-11 классах (ранее – 34 недели).

Каникулы в течение учебного года составят:

осенние – семь дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно);

зимние – девять дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно);

весенние – девять дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно).

Летние каникулы продлятся с 1 июня по 1 сентября.

Соответствующий приказ министра просвещения находится на стадии регистрации в Минюсте. Государственный стандарт, предусматривающий прежние требования к продолжительности учебного года и каникул, уже утратил силу.