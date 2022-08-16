Политический обозреватель Никита Шаталов поделился мнением о причинах освобождения Бахыта Султанова от должности вице-премьера - министра торговли и интеграции и назначении на этот пост экс-главы Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Бахыт Султанов, Серик Жумангарин. Фото:primeminister.kz

Никита Шаталов предполагает, что отставка Бахыта Султанова была ожидаемой, несмотря на то, что он занимал позицию министра торговли и интеграции более трех лет.

"Кризис, связанный с боевыми действиями в регионе, стал для него сложным испытанием - дефицит сахара был только видимой причиной для отставки. В целом инфляция, рост цен, которые в данный момент можно назвать самой главной политической проблемой, находятся в зоне ответственности министра торговли по должности. Мы довольно много продовольствия импортируем, а из-за санкций, наложенных на Россию, у нас сломались цепочки поставок по многим категориям товаров", - рассказал Шаталов.

По мнению эксперта, Министерству торговли нужен был свежий взгляд, поэтому отставка Султанова после выговора была неминуемой.

"Потому что есть не только внешние проблемы, но и внутренние: сложности с работой оборотной схемы, когда правительство кредитует торговые сети под низкий процент с обязательством не поднимать цены, сговоры среди торговых сетей и производителей, в целом монополизм на рынке продовольствия. Со всем этим предстоит работать Жумангарину, который два года до этого занимался как раз антимонопольными расследованиями, а после января стал одним из ключевых игроков, обеспечивающих демонополизацию экономики", - пояснил он.

Кроме того, политический обозреватель отметил ряд проблемных вопросов, связанных с ЕАЭС.

"Я напомню, что дефицит сахара случился из-за того, что Россия перекрыла экспорт этого товара на рынки союза, несмотря на то, что это в целом противоречит самой идее интеграции. Есть вопросы по доступу казахстанских экспортеров на российский рынок. При этом новому министру нужно будет облекать в плоть договоренности Токаева с рядом зарубежных партнеров, таких как Турция, ОАЭ, Иран.

В общем, KPI министра Жумангарина очень сложный и многокомпонентный: контроль над ценами, сотрудничество с ЕАЭС и рядом других партнеров, развитие конкуренции в торговле и новые правила игры в отрасли в целом. Если хотя бы одна из этих задач будет выполнена полностью, то это можно считать успехом", - заключил Никита Шаталов.

Ранее от должности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции был освобожден Бахыт Султанов.

Президент назначил Серика Жумангарина исполняющим обязанности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции, освободив его от должности председателя Агентства по защите и развитию конкуренции.