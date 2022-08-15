По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни синоптическая ситуация будет складываться под влиянием северо-западного антициклона. Во вторник и среду, 16-17 августа, на территории Костанайской области осадков не ожидается, на севере области в ночные и утренние часы будет туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В связи с прохождением антициклона ожидается постепнное понижение температурного фона, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Во вторник ночью будет 5-10°С, на юге 15°С. Днем воздух прогреется до 20-25°С, на юге 28°С. В среду ночью термометры покажут 5-10°С, на юге 13°С; днём - 18-23°С, на юге 26°С. В Костане в ближайшие две ночи ожидаем 8-10°С, во вторник днём - 23-25°С, в среду днём 21-23°С.

Во вторник ожидается северо-восточный ветер, в среду - северо-западный с переходом на северный. Скорость ветра в ближайшие два дня составит 9-14 м/с.