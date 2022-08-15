Об этом сегодня, 15 августа, на брифинге в департаменте полиции Костанайской области сообщил инспектор дорожно-технической инспекции УАП Асан ТАЛДЫБАЕВ. Он пояснил, что этот участок являлся одним из самых аварийных.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Ремонт трассы республиканского значения от Рудного до моста в районе реки Айят продолжается, - пояснил Талдыбаев. - Долгое время он был одним из самых аварийно опасных, на нем произошло несколько ДТП со смертельным исходом. На данный момент из 20-километрового ремонтируемого участка открыты для движения три участка: 1,5 км со стороны Рудного, 3,5 км в районе рудненских дач и 2,5 км со стороны моста на реке Аят. Движение открыто по двум полосам из четырех. Трассу расширяют с двух до четырех полос, поэтому на двух еще идет ремонт.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

По словам инспектора, полиция произвела обследование этого участка, установила дополнительные дорожные знаки и просит водителей обращать на них внимание.

Всего в Костанайской области с начала 2022 года провели 256 обследований ремонтируемых участков дорог, установили 87 дополнительных дорожных знаков. По фактам выявленных нарушений привлечены к административной ответственности 52 должностных лица.