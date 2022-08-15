В заключительном туре группового этапа розыгрыша Кубка РК по футболу «Тобол» встречался в гостях с «Актобе».

Молодой защитник «Тобола» Александр Крыца против украинского нападающего «Актобе» Виталия Балашова / Фото kazfootball.kz

И действующий чемпион, и лидеры чемпионата подошли к этому матчу в качестве аутсайдеров группы «С», досрочно потеряв шансы на выход в четвертьфинал. И хотя турнирного значения эта встреча не имела, наставник «Актобе» Андрей Карпович выставил на игру при своих болельщиках вполне боевой состав с семью легионерами. Костанайцы же отправили на матч молодежный состав, разгромивший двумя днями раньше в Тобыле в рамках первенства РК среди команд Второй лиги «Окжетпес М» (4:0). Исполнявший обязанности главного тренера «Тобола» Олег Лотов выпустил на поле в первом тайме голкипера Владимира Шпаковского, защитников Марата Алписпаева, Романа Асранкулова (капитан команды), Александра Крыцу и Жаслана Жумашева, полузащитников Дмитрия Панова, Вячеслава Кульпеисова и Бекзата Жапарова и нападающих Нурали Жаксылыкова, Бекзата Ермекбаева и Нурбека Байжанова.

Хозяева активно начали встречу, на 3-й минуте заработав штрафной удар на правом краю атаки метрах в 30-ти от ворот. Розыгрыш первого же стандарта стал голевым, однако после видеопросмотра, которого так не хватало на еврокубковых матчах «Тобола», арбитр встречи Айдын Тасыбаев из Нур-Султана отменил взятие ворот, определив у делавшего голевую передачу нападающего из Кот-д’Ивуара Жерара Гоу положение «вне игры».

Через четыре минуты право на штрафной удар заработали уже гости и примерно с такой же точки. После навесной подачи Жаксылыкова из центра штрафной площади в прыжке пробил головой по воротам Исранкулов, однако голкипер хозяев Евгений Ситдиков в броске выбил летевший в правый верхний от него угол мяч на угловой. Актобинцы после этого выпада гостей надолго прижали соперника к его воротам. На 11-й минуте атака «Актобе» по левому флангу завершилась очень опасной передачей почти от лицевой линии Адильхана Танжарикова, но пробивший в касание с линии вратарской площадки Гоу не попал в дальний нижний угол ворот.

Не менее опасным был в середине тайма и прострел слева французского полузащитника «Актобе» Уго Видемонта, но попытавшийся завершить его ударом головой в дальний угол с подступов к вратарской площадки российский нападающий хозяев Сердер Сердеров также был неточен.

И все же через минуту хозяева поля своего добились. При розыгрыше углового удара на правом фланге после подачи российского полузащитника Руслана Камболова известный по выступлениям за «Тобол» литовский легионер Артурас Жулпа пробил с лету слева в дальний угол ворот. Бросившийся за отскочившим от газона мячом Шпаковский не достал до него, а попытка находившегося на линии ворот у дальней штанги Кульпеисова подстраховать голкипера обернулась срезкой в собственные ворота.

Поведя в счете, актобинцы в следующие десять минут могли дважды увеличить свое преимущество, но оба раза надежно сыграл молодой голкипер. На 33-й минуте он перевел мяч из правого от себя угла ворот на угловой после удара с ходу с девяти метров Сердерова, пробивавшего после подачи слева Танжарикова. А на 37-й минуте тот же Сердеров не смог переиграть Шпаковского, пробив по воротам в прыжке головой с еще более близкого расстояния после подачи слева от линии штрафной площади Видемонта.

Роман Асранкулов (№3) и Нурали Жаксылыков противостоят бразильскому нападающему «Актобе» Рожерио Алвешу / Фото kazfootball.kz

Воодушевленные игрой своего вратаря, гости через три минуты провели быструю атаку по правому флангу с переводом мяча в центр. Камболов сумел выбить мяч из ног Жумашева, но его подобрал Асранкулов и пробил низом по воротам при входе в штрафную площадь. Голкипер не смог удержать мяч после этого удара, но вторым броском все же сумел накрыть его. На 42-й минуте вновь на высоте оказался голкипер гостей, сумевший поймать мяч после удара от границ штрафной площади Видемонта и рикошета от Алписпаева.

Перед самым перерывом костанайцы провели выпад по левому краю, завершившийся ударом со средней дистанции Жаксылыкова. Ситдиков отбил мяч перед собой, но никого из игроков «Тобола» рядом не оказалось.

Второй тайм начался с атак хозяев, и на 48-й минуте полузащитник «Актобе» из Ганы Йоахим Адукор после подачи слева попытался с близкого расстояния головой перекинуть мяч через голкипера, но Шпаковский поймал его после броска в левом от себя нижнем углу ворот. Через пять минут подачу от правой боковой линии защитника хозяев Темирлана Ерланова ударом головой с подступов к вратарской площадки замкнул Сердеров, после чего мяч попал в перекладину. Тот же Сердеров был первым на добивании, но на этот раз послал мяч из пределов вратарской площадки выше ворот.

Еще через пять минут бразильский легионер «Актобе» Рожерио Алвеш, также известный под именем Шина, после атаки по левому краю сместился с мячом вдоль линии штрафной площади в центр и пробил под перекладину, но Шпаковский в броске перевел мяч на угловой. Бразилец же на 62-й минуте ударом из района 11-метровой отметки завершал атаку своей команды, но мяч пролетел рядом с правой стойкой ворот. В следующую же минуту вышедший во втором тайме Рамазан Оразов попытался поразить ворота «Тобола» ударом через себя с линии штрафной площади, но голкипер легко забрал мяч.

Нападающий «Тобола» Нурбек Байжанов пытается пройти сквозь защиту «Актобе» / Фото kazfootball.kz

На 66-й минуте Оразов вывел один на один с голкипером Гоу, но вовремя вышедший навстречу Шпаковский не дал себя переиграть, вынудив нападающего пробить мимо ворот. Хозяева продолжали атаковать, позволив лишь на 82-й минуте нанести удар по своим воротам, но Алписпаев со средней дистанции пробил выше створа. А на последней минуте встречи еще одно спасение ворот в свой актив записал Шпаковский, выбив мяч из правого от себя угла после удара головой с близкого расстояния Адукора при розыгрыше углового удара. А молодые игроки «Тобола» также могут записать себе в актив этот матч, в котором они с минимальным счетом уступили лидеру чемпионата Казахстана.

Из группы «С» досрочно вышли в четвертьфинал «Тараз» и аутсайдер чемпионата «Махтаарал», завершившие групповой этап очной встречей в Туркестане, в которой была зафиксирована нулевая ничья и после которой таразцы сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице.

В группе «А» к досрочно вышедшему в кубковый плей-офф с первого места «Кайрату», разгромившему в заключительном туре на своем поле «Атырау» (3:0), присоединился и отстававший на одно очко от атыраусцев «Ордабасы», переигравший с минимальным счетом в Павлодаре «Аксу».

Перед шестым туром в группе «В» лидировали «Акжайык» и «Кайсар», набравшие по 10 очков. И если представитель Первой лиги выиграл на своем поле у ранее потерявшего все шансы на выход из группы участника еврокубков «Кызыл-Жара» (3:1), то «Акжайык» позволил догнать себя по набранным очкам «Каспию», уступив ему в Актау со счетом 1:2. Однако в плей-офф вышел клуб из Уральска благодаря более крупной победе над актаусцами в первом матче (3:1).

Досрочно вышедшим в четвертьфинал из группы «D» «Шахтеру» и «Астане» в очном поединке в Караганде необходимо было определить, кто выйдет с первого места, а кто со второго. И опережавшие конкурента на одно очко карагандинцы были разгромлены на своем поле - 1:7. Неудачники группы «Туран» и «Жетысу» не смогли забить в проведенном в Талдыкоргане матче ни одного гола.

Жеребьевка четвертьфинальной стадии, противостояния на которой будут состоять из одного матча, состоится 16 августа. Команды, занявшие первые места в группах, будут принимать соперников на своем поле.