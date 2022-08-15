Теперь к месту прохождения практики будут определённые требования, передает Informburo.kz.

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Глава Министерства просвещения Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании панельной сессии в одной из столичных школ рассказал, что теперь студенты больше не смогут самостоятельно выбирать школу, в которой хотят пройти педагогическую практику.

"Меняются направления и подходы. Теперь у нас сам обучающийся студент не будет выбирать, где он будет проходить практику, населённый пункт. Как сейчас делают: поехал к себе домой на шесть недель пройти практику, при этом никто не выясняет, есть ли в этой школе наставник, методист. Такой системы не будет. Будут конкретные требования к месту проведения практики", – сказал министр.

Кроме того, глава Минпросвещения рассказал, что институт наставничества, который ввели ещё три года назад, функционирует не без недостатков. Чтобы их устранить, будут вводить новые критерии. С их помощью более чётко определят, кто может стать наставником и каков будет круг его обязанностей.

Ещё одно изменение – сертификаты повышения квалификации будут выдавать после прохождения итогового теста. Раньше их выдавали всем участникам. При этом центры, где учитель прошёл курсы, должны будут сопровождать педагога в течение трёх лет после завершения тестирования.