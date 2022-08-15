Выброшенные лекарства на свалках – это не только экологическая, но и эпидемиологическая угроза, отметили в департаменте экспертизы лекарственных средств, передает Informburo.kz.

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Выброшенные на свалку лекарственные препараты наносят вред окружающей среде, но в Казахстане не установлен порядок их утизализации бытовыми пользователями по истечении срока годности.

Все лекарственные препараты – это химические соединения в различных субстанциях, которые могут быть опасны для окружающей среды, отметила руководитель департамента экспертизы лекарственных средств НЦЭЛС и МИ Шынар Байдуллаева. По данным ВОЗ, даже обработка и удаление медотходов может создать риски для здоровья из-за высвобождения в окружающую среду патогенов или токсичных загрязнителей.

Казахстанцы чаще всего выбрасывают ненужные лекарства вместе с мусором или сливают в канализацию. В городе отходы попадают на свалки, в сельской местности – напрямую на поверхность почвы, в водоёмы.

"Выброшенные лекарства на свалках – это не только экологическая, но и эпидемиологическая угроза, так как из-за испарения неорганических соединений (хлориды, сульфаты, растворы йода, перекись водорода и другие) загрязняются воздух, почва и вода. Так происходит бесконечная циркуляция. Опасные химические вещества через грунтовые воды и водохранилища попадают в водопровод. Антибиотики оседают в почве, в воде и далее – в продуктах питания. Так, люди постоянно получают малые дозы антибиотиков, что вызывает устойчивость к ним", – отметила Шынар Байдуллаева.

По её словам, ещё в 2006 году в США подтвердили наличие антибиотиков, антидепрессантов, анальгетиков, стероидов, статинов половых гормонов в поверхностных водах. Установлено, что синтетические гормоны влияют на популяцию рыб, снижают инстинкт самосохранения животных. Помимо лекарств, опасность представляют и изделия, такие как ртутный градусник. Ртуть, попадая в сточные воды, при температуре от 18°С выше нуля может испаряться. Ртуть обладает нейротоксичным действием, то есть способностью разрушать нервные клетки.

В инструкциях по медицинскому применению лекарственных препаратов, зарегистрированных в соответствии требованиями Евразийского экономического союза, предупреждают: "Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду". Однако, как сообщили в Комитете медицинского и фармацевтического контроля Минздрава, в настоящее время законодательством не регламентированы нормы утилизации лекарств, которые используются в домашних условиях. Нормативные акты лишь предусматривают требования к субъектам в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

"Нет закона или приказа, в котором были бы утверждены обязательные правила по уничтожению лекарственных средств физическими лицами в домашних условиях. В такой ситуации рекомендуем обратить внимание на листок-вкладыш лекарства", – отметили в комитете.

Там также добавили, что способ утилизации препарата с истекшим сроком годности указывается в инструкции. Однако конкретики эти инструкции не содержат. К примеру, в инструкции к применению препарата "Цефтриаксон" прописано, что поступление лекарственного средства во внешнюю среду необходимо свести к минимуму. Препарат не следует выбрасывать в сточные воды и бытовые отходы, а для утилизации необходимо использовать так называемую систему сбора отходов, при наличии такой.

Таким образом, в комитете не дали чёткого ответа, каким образом казахстанцам следует утилизировать просроченные лекарства, чтобы не наносить вред окружающей среде.