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В четырех районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе

15 августа 2022, 09:55 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 15 по 19 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на высоковольтных линиях и подстанции свет на этой неделе отключат в четырех районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-23 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 15 по 19 августа с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Маяковского 63-85, 83/1,81/1-81/8, 91а,79а,77/1,
  • ул. Беды 3-9,
  • ул. Кирпичная 30-61,
  • ул. Дачная 87/1-87/15, 15а, 91а,91б,
  • ул. Комарова 3-11, 83/2- 83/12,
  • ул. Джамбула 38-87,
  • пр. Абая 70-92,
  • ул. Маяковского 75-102.

ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 15 по 19 августа с 10:00 до 17:00

  • Музыкальная школа по ул. Козыбаева 37

Частный сектор:

  • ул. Павлова 42/3-42/10, 107а, 107,
  • ул. Козыбаева 21-36.

ТП-264 (работы на подстанции)

15 и 16 августа с 10:00 до 19:00

  • магазин «Березка»,
  • «Строймакс» по ул. Алтынсарина 7/1,
  •  ТОО «Голд Барс».

Спальный сектор:

  • ул. Алтынсарина 5, 7, 9,
  • ул. Комарова 13,
  • ул. Хакимжановой 62.

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой 66-88,
  • пер. Хакимжановой 64/1-64/11,
  • ул. Кооперативная 66-86, 68/1-68/6, 86/2-86/8,78/1-78/9,
  • ул. Комарова 12-44, 40/1-40/11, пер. Комарова 19/1-19/16,
  • ул. 5 Декабря 70-90, 19/11-19/20,82/2-82/12,62/1-62/10,64/12-64/18,
  •  ул. Баймагамбетова 56-98.

ТП-419 (работы на ВЛ- 0,4 кВ)

15 августа с 10:00 до 17:00

  • кофейня № 1,
  • автомойка «Рако»,
  •  наримановский рынок,
  • кафе «Шахерезада»,
  • магазин «НУР».

Частный сектор:

  • ул. Маяковского 97/1,97/2, 99,
  • пр. Хакимжановой 1/1,1-54, 34/1-34/2,36/1.