В четырех районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе
15 августа 2022, 09:55 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 15 по 19 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на высоковольтных линиях и подстанции свет на этой неделе отключат в четырех районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-23 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 15 по 19 августа с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Маяковского 63-85, 83/1,81/1-81/8, 91а,79а,77/1,
- ул. Беды 3-9,
- ул. Кирпичная 30-61,
- ул. Дачная 87/1-87/15, 15а, 91а,91б,
- ул. Комарова 3-11, 83/2- 83/12,
- ул. Джамбула 38-87,
- пр. Абая 70-92,
- ул. Маяковского 75-102.
ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 15 по 19 августа с 10:00 до 17:00
- Музыкальная школа по ул. Козыбаева 37
Частный сектор:
- ул. Павлова 42/3-42/10, 107а, 107,
- ул. Козыбаева 21-36.
ТП-264 (работы на подстанции)
15 и 16 августа с 10:00 до 19:00
- магазин «Березка»,
- «Строймакс» по ул. Алтынсарина 7/1,
- ТОО «Голд Барс».
Спальный сектор:
- ул. Алтынсарина 5, 7, 9,
- ул. Комарова 13,
- ул. Хакимжановой 62.
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой 66-88,
- пер. Хакимжановой 64/1-64/11,
- ул. Кооперативная 66-86, 68/1-68/6, 86/2-86/8,78/1-78/9,
- ул. Комарова 12-44, 40/1-40/11, пер. Комарова 19/1-19/16,
- ул. 5 Декабря 70-90, 19/11-19/20,82/2-82/12,62/1-62/10,64/12-64/18,
- ул. Баймагамбетова 56-98.
ТП-419 (работы на ВЛ- 0,4 кВ)
15 августа с 10:00 до 17:00
- кофейня № 1,
- автомойка «Рако»,
- наримановский рынок,
- кафе «Шахерезада»,
- магазин «НУР».
Частный сектор:
- ул. Маяковского 97/1,97/2, 99,
- пр. Хакимжановой 1/1,1-54, 34/1-34/2,36/1.
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