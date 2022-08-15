Новые правила вступят в силу с 19 августа. Речь о деньгах (38 000 тенге), которые родители из некоторых категорий населения могли получить от государства на покупку для ребенка школьной формы, канцтоваров, обуви.

Раньше деньги тратили через систему госзакупок, что вызывало у родителей претензии по качеству получаемых вещей, теперь средства будут перечислять напрямую родителям на банковский счет. Об этом сообщила на брифинге руководитель управления образования Зауре БАЙМЕНОВА.

- Сумма помощи должна составлять не менее 37 379 тенге, но мы провели рабочее совещание и остановились на сумме 38 000 тенге, чтобы округлить ее, - отметила она. - Сумма рассчитана, исходя из прожиточного минимума. В форме заявления родитель будет обязан указать банковские реквизиты и подверждение того, что он ознакомлен и принимает условия, по которым за 15 дней должен предоставить отчет о целевом использовании средств. То есть, предоставить квитанции, чеки и фото. Сейчас в школах проводят разъяснительную работу с родителями, некоторые уже предоставили документы.

По данным управления обрвзования, на помощь из фонда Всеобуча в регионе претендуют 15 000 детей, но это число может измениться.

Кто имеет право на помощь фонда?

1. Дети из семей получателей адресной соцпомощи,

2. Семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума,

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения,

4. Дети, которые оказались в чрезвычайной ситуации,

5 Семьи, которые не подпадают под первые 4 категории, но им совсем чуть-чуть не хватает для этого статуса. В этой категории другая процедура получения помощи.

Не все многодетные семьи могут получить помощь Всеобуча. Многодетность не приравнена к малообеспеченности.

В управлении образования отметили - помимо Всобуча, в области действует акция "Дорога в школу". По этой программе помощь от меценатов уже получили 2 000 детей на сумму 40 млн тенге.

- Хочу отметить, что помощь по акции "Дорога в школу" не является препятствием для получения поддержки от фонда Всеобуча, - сказала Байменова. - Сейчас в социальных сетях много фотографий, как ребенку и его родителям вручают помощь по акции "Дорога в школу". Обращаюсь к неравнодушным гражданам - не нужно публиковать эти фотографии. Главная цель - оказать помощь.Не делайте из этого пиар, есть определенная этическая сторона. Эта наша позиция.

В этом году новые правила вступили в силу в августе, так как ждали решения правительства. В следующем году деньги обещают перечислить родителям раньше.