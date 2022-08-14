Карнавальное шествие состоялось вечером 13 августа в честь 51-го Дня города в Лисаковске. Здесь это традиция, которую на пару лет прерывала пандемия. В этом году мы увидели старых друзей - две разноцветные китайские головы драконов, а вместе с ними ещё пару десятков, всего 27, самых разных коллективов.

По традиции колонну возглавил костанайский муниципальный оркестр. Сразу за ними госслужащие в образах пиратов Карибского моря вместе с Джеком Воробьём. Ой, простите - капитаном Джеком Воробьём.

- Я приехал из Житикары специально поздравить лисаковчан, - рассказал "НГ" Кайрат ТЛЕУБАЕВ. - Меня местный акимат пригласил, я иду вместе с госслужащими. В Житикаре работаю парикмахером, у меня свой салон. Ещё есть хобби - я выучился на бармена в Москве и у меня все приспособления с пиратской символикой. Поэтому и решил сшить костюм пирата. Радовать людей за стойкой бара в костюме Воробья - это здорово! В образ попасть тяжело, в его пластику и мимику.

Надо отметить, что у Кайрата получилось очень неплохо. С ним активно фотографировались прохожие, да и сам он органично влился в команду госслужащих-пиратов.

Самую масштабную задумку реализовал коллектив Краснооктябрьского бокситового рудоуправления. Десятки сотрудников и погрузчик Hitachi нарядили в маски и плащи, некоторые участники даже вооружились водяными пистолетами и разноцветными дымовыми шашками. В ковш спрятали колонку, с помощью которой поздравляли город с днём рождения под песню "Moscow Calling".

- Мы - супергерои на супертехнике, взорвём сегодня этот город! - шутит начальник лаборатории КБРУ Михаил ЖМАЙЛО. - Погрузчик героический, потому что у него есть плащ. Помнишь, как в песне из мультфильма: "Черный плащ, позови и он появится!" Только у нас оранжевый плащ. Есть ещё маска героя, да и водитель у нас - супергерой.

Не менее масштабно к подготовке к карнавалу подошли сотрудники ТОО "Оркен", выбрав для себя стиль древнего Рима. Форма одежды - туники, у мужчин в руках имитация коней, а возглавляет поход, конечно, сам Юлий Цезарь, приветствуя горожан со своего трона.

Роль Цезаря исполнил слесарь этого ТОО Николай ДУБОВ.

- Очень приятно, царь! - говорит он. - Костюмы нам предоставил профсоюз. В карнавале я участвую впервые. Мы сильно не репетировали, начальство с работы отпускало. Я всех на карнавале приветствую, всех люблю и уважаю, хорошие люди в нашем городе.

Среди участников карнавала было много коллективов из школ и детсадов. Учителя СШ № 4 выбрали образ стюардесс, благо, что костюмы несложные - белый верх и черный низ, да голубые галстуки от "Жас улан". Сами сшили себе пилотки.

- О, несбывшаяся мечта Альберта Павловича Рау (бывший аким Лисаковска, ныне депутат Мажилиса - "НГ"), свой "Аэрофлот"! - отреагировал на девушек кто-то из прохожих.

Учителя СШ № 1 нарядились в ковбоев.

- Ковбои же укрощают лошадей, а мы в какой-то степени укрощаем детей, помогаем им развиваться и достигать цели, - пояснила заместитель директора школы № 1 Любовь ЩЕГОЛЬ. - Костюмы сделали сами, шляпы кто-то покупал, кто-то где-то раздобыл. Мы уже не первый год участвуем, раньше были школьницами, танцорами кабаре, жителями Индии. Я думаю, конечно, если бы нам выделяли какие-то средства, то это шествие было бы ещё более ярким и красочным. Потому что не каждый может позволить себе хороший костюм.

Лисаковчане старались подготовиться к карнавалу с огоньком. Коллектив АО "Арай-Холдинг" тему своих нарядов сформулировал так: охота и рыбалка. Это, по их словам, любимые хобби многих сотрудников.

Нарядились в зайцев, лисиц и волков, на машину установили чучело кабана. И музыкальное сопровождение соответствующее - песня группы Ленинград "Рыба моей мечты".

Карнавал минут 40 шел по улицам Лисаковска, завершив свой путь на главной площади.

Здесь началась официальная часть праздника - концерт, выступление приглашенных казахстанских звёзд и салют. Но, безусловно, карнавал - самое яркое событие Дня города.

Фото Георгия ГОВОРОВА