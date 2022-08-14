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Скончался известный государственный деятель Балташ Турсумбаев

14 августа 2022, 16:03 |  Государство

Скончался известный государственный и общественный деятель Балташ Турсумбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: kostanay1879.ru

Об этом сообщила журналистка Жумабике Жунусова на своей странице в Facebook.

"Только что Серикбай Алибаев сообщил ужасную новость. Сегодня скончался Балташ Молдабаевич Турсумбаев..." - написала Жунусова.

Балташ Турсумбаев дважды занимал должность заместителя премьер-министра РК (1992-1993), (1998-1999).

Был секретарем совета безопасности РК (1995-1996) и чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Турецкой Республике (1996-1998).

Два года занимал должность главы Костанайской областной администрации (1993-1995).