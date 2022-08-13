“TARTYL FEST” - первый в Казахстане республиканский спортивный фестиваль по подтягиваниям на турнике - провели вечером 12 августа в Сити-центре Костаная. Организаторы - фонд “Dara Qory” при президенте РК - намерены побывать в 20 городах страны. Наш регион стал двенадцатым.

На соревнования в Костанае зарегистрировалось 387 человек, из них участвовали 257. Такая массовость объясняется тем, что турник - очень доступный спортивный элемент и есть практически во всех дворах.

- Нужно понимать, что это именно фестиваль, а не республиканские соревнования, и участвуют здесь все желающие - как спортсмены, так и любители, - поясняет организатор фестиваля Еркин ТАШЕВ. - Ограничений у нас нет. Например, у нас участвуют девушки и женщины, от пола это не зависит По Казахстану сейчас рекорд - 44 подтягивания у парня из Актау по имени Дамир. У спортсменов из вашего города есть хорошая возможность побить этот рекорд.

Ташев пояснил, что этот рекорд - не республиканский, а именно в рамках фестиваля “TARTYL FEST”, так как профессиональные спортсмены, например , по стрит-воркауту, могут подтянуться 60 раз и больше.

27 победителей получают денежные призы: первые 9 мест - по 200 000 тенге, следующие 9 - по 100 000, последние 9 - по 50 000. Первая девятка поедет на гранд-финал в Нур-Султан, где приз за первое место составит уже 3 млн тенге, за второе - 2 млн тенге, за третье - 1 млн. Ну а победитель гранд-финала отправится на мировой чемпионат в Финляндию.

Участники выступают в возрастных и весовых категориях. По возрасту: первая - до 18 лет, вторая - от 18 до 30 лет, третья - от 30 лет и старше. По весу: первая - до 55 кг, вторая - от 55 кг до 65 кг, третья - от 65 кг и выше.

- Идейный вдохновитель проекта - Нурлан Коянбаев, известный КВН-щик и руководитель фонда “Dara”, - рассказал Еркин Ташев. - С 10 июля мы начали с города Конаев (Капшагай), были в Талдыкоргане, Алматы и двигались дальше на север. Завершится фестиваль 6 сентября в Нур-Султане. В конце сентября - начале октября будет гранд-финал. Пока самое большое количество участников зарегистрировано в режиме онлайн в Шымкенте - более 2 000. Фестиваль там шел около 10 часов.

Основная цель фестиваля - популяризация стрит-воркаута среди казахстанцев. Также организаторы хотят выявить талантливых турникменов.

Фестиваль начался с мастер-класса по стрит-воркаут от команды организаторов - под энергичную музыку они выполняли различные трюки и сложные элементы: сальто, перевороты, раскачивания.

Участие в матер-классе принял и основатель первой в Казахстане школы по street workaut Айтым ЖАКУПОВ. Перед началом соревнования он рассказал, как правильно подтягиваться, чтобы судьи засчитали результат:

- Самые простые ошибки - когда участники фестиваля не до конца вовлечают плечи и локти. Колени нельзя сгибать или ставить крест накрест. Ногами нельзя делать рывок, так мы засчитывать не будем. По ходу подтягиваний судья будет объяснять ошибки и говорить, засчитывается то или иное подтягивание.

Организаторы дали старт и к турникам по очереди стали подходить участники - как школьники, так и взрослые мужчины разного телосложения.

- Это интересно. Решил тоже попробовать подтянуться, - поделился впечатлениями 12-летний Темирлан МОРДАШЕВ. - Подтянулся 10 раз, все засчитали. Записался вечером, мне брат сказал про фестиваль. Я вообще хожу на борьбу уже 6 лет и там мы подтягиваемся. Раньше еще на футбол ходил, но недолго.

Поддержать мальчика пришла его бабушка.

- Горжусь им, он молодец, - сказала Тыныштык МАМИЕВА. - Для него главное - участие. Но шансы на победу, конечно же, есть.

- Впервые участвую в таких соревнованиях, все классно! Я подтянулся 13 раз, - рассказал 16-летний Артем ЕФАНОВ. - Я занимаюсь воркаутом, подтягиваюсь в среднем раз 15. Сегодня, думаю, из-за техники меньше сделал.

Неожиданно к турнику вышла маленькая девочка, которая сразу же привлекла внимание.

На удивление публики она показала хорошую технику и достойный результат - 10 подтягиваний.

- Дочка любит тренироваться, покоряет всех во дворе своими способностями! - рассказала в микрофон и под аплодисменты зрителей подбежавшая к дочке мама 8-летней Леры Виктория СВИСТОВА. - Все нам сказали, что нужно поучаствовать в фестивале, что у нее получится. Она еще ножку недавно повредила. Мы только вчера зарегистрировались. Она только во дворе на турниках занималась, а недавно на гимнастику стала ходить.

- Спортом я занимаюсь еще со времен армии, вообще любитель - для себя, дома только занимаюсь, - рассказал 37-летний Тлеген ЖАНАЛИН. - Подтянулся 25 раз. Рассчитывал, что больше сделаю - перенервничал, начал лишние движения делать и не засчитали. Я видел, что передо мной мужчина сделал то ли 30, то ли 33 раза. Вчера только узнал о мероприятии, увидел в Instagram, жаль, не подготовился толком. Друзья тоже участвуют. Вообще я в основном занимаюсь только на турниках и брусьях во дворе. Надеюсь, что займу призовое место, шансы есть.

В итоге больше всех подтягиваний - 45, то есть на 1 раз больше предыдущего рекорда, сделал 51-летний костанаец Андрей АНТОНЯНЦ.

- Впечатления от фестиваля у меня хорошие, - рассказал он "НГ". - В следующий раз обязательно приму участие. Я занимаюсь зимним многоборьем уже и там есть такая дисциплина - подтягивания на турнике. А так всю жизнь дружу со спортом. Например, занимаюсь гиревым спортом. 9 августа я был на соревнованиях и там сделал 49 подтягиваний. В этот раз меньше, так как чувствовалась нагрузка после соревнований. Вообще я сделал 48 раз, но 3 судьи не засчитали, так как согнул колени, а по условиям этого фестиваля они должны быть прямыми. В многоборье такого нет.

Фото Ксении РЕБИК