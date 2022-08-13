В Казахстане предлагают ужесточить условия получения потребительских кредитов, передает LS.

Агентство по регулированию финрынка опубликовало документ, в котором указано, что целью поекта является недопущение чрезмерного роста потребительского кредитования и ограничение долговой нагрузки населения.

"Предлагается распространить требование по расчету коэффициента долговой нагрузки (КДН) на все выдаваемые банковские займы и микрокредиты, за исключением ссуд, обеспеченных залогом недвижимого имущества/денег, полностью покрывающим сумму выдаваемого займа. А также займов, выдаваемых в рамках системы образовательного кредитования и системы жилищных строительных сбережений", – сообщается в документе.

Напомним, что в действующей редакции банк отказывает в кредитовании только при одновременном наступлении данных случаев: если доход потенциального заемщика меньше прожиточного минимума (37 389 тенге в 2022 году) и половины суммы прожиточного минимума на каждого несовершеннолетнего члена семьи либо если значение КДН превышает пороговое значение.

Поэтому в АРРФР предлагают установить требование, согласно которому банки не принимают положительного решения о кредитовании при наступлении одного из этих случаев.

Документ находится на обсуждении до 24 августа 2022 года.