На казахстанском рынке ожидается дефицит риса. Низкая цена и тот факт, что Казахстан увеличивает экспорт, могут стать причинами дефицита. Министерство сельского хозяйства уже обеспокоилось таким стечением обстоятельств, а торговые сети ощутили перебои с поставками, сообщает informburo.kz.

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Секрет кызылординских фермеров

Кызылординские фермеры, занятые выращиванием риса, жалуются на Антимонопольную службу – сотрудники этого ведомства, по словам сельхозпроизводителей, безосновательно их преследуют второй месяц подряд.

"Фермеры развивают сельское хозяйство, возделывают земли, выращивают рис, их продукцию хотят купить подороже, так почему они должны продавать дёшево? Откуда такое странное нерыночное понятие, что цена на рис должна быть фиксированная, когда всё дорожает? – не понимает претензии властей главный эксперт Ассоциации производителей и переработчиков риса Сагидулла Сыздыков. – Минсельхоз сокращает субсидии, Антимонопольная служба проверяет сельхозпроизводителей, НДС добавили, удобрения подорожали, ГСМ, электричество… всё это в конечном итоге сказывается на себестоимости, потому что цену формирует рынок. Если что-то стоит дорого, значит, на это есть спрос. Не верьте, что производители завышают цену – не надо из фермеров делать крайних!"

Ситуация с казахстанским рисом складывается интересная. Пять лет подряд Казахстан непрерывно увеличивал производство.

"Динамика указывает на непрерывный прирост производства риса за последние несколько лет. Объём производства с 2017 по 2021 год увеличился с 148,5 тысячи до 209,6 тысячи тонн. Среднегодовой темп роста за этот период составил 9%. В этот же период доля экспорта увеличилась с 39,8 до 52,5%, – прокомментировал ситуацию на рынке эксперт команды JusanAnalytics Каиржан Алдабергенов. – Можно сказать, что доля отечественного производства на внутреннем рынке более 85%, примерно 50% финальной продукции уходит на экспорт".

Секрет в том, что пять лет назад для кызылординских фермеров сложилась весьма удачная конъюнктура: Узбекистан сокращал посевы, а Россия была вынуждена увеличить импорт – из-за дождей в Краснодарском крае выход крупы из риса-сырца сократился на 8–10%. Повышенный спрос на казахстанский рис сразу же увеличил его стоимость. Выращивание риса стало казаться очень перспективным бизнесом, имеющим экспортный потенциал, и фермеры увеличили посевные площади. Уже в 2017 году площадь посева риса в Кызылординской области составила более 90 тысяч гектаров, что на 10 тысяч больше, чем в 2016-м.

Как бороться с ростом цен?

Однако в этом году темпы производства риса пошли на снижение. За пять месяцев 2022 года в Казахстане вырастили 89 тысяч тонн риса, что почти на 2% меньше, если сравнивать с тем же периодом прошлого года.

При снижении объёмов производства, как и пять лет назад, ситуацию усугубляет рост экспортных поставок – в начале мая в Краснодарском крае размыло дамбу, построенную для защиты урожая риса, российские специалисты посчитали, что это приведёт к падению урожая риса на 40%, и Россия увеличила экспорт. По словам казахстанских фермеров, экспортные поставки в Россию из Казахстана этим летом увеличились на 50%. А тем временем на внутреннем рынке начинается дефицит.

"Это ежегодный дефицит – буквально на две недели. Не стоит беспокоиться, – объяснил Сагидулла Сыздыков. – Сейчас старый сезон мы распродаём, первого сентября уже будет новый урожай, и ситуация выровняется".

Можно отметить, что этот "ежегодный дефицит риса" случился некстати – на фоне непрекращающихся прогнозов о продовольственном кризисе и информационных сообщений, что Индия вот-вот ограничит свой экспорт риса.

"Основным торговым поставщиком риса в Казахстан являлась Индия. Она поставляла значительную долю импорта, и спрос на финальную продукцию из этой страны только нарастал из года в год. В период с 2017 по 2021 год доля импорта из Индии от общего объёма импорта риса увеличилась с 69,1 до 76,1%, где максимальное значение в размере 80% отмечалось в 2020 году. За первые пять месяцев текущего года доля импорта риса из Индии уже составляет 70,6%", – сделал расклад по тому, как Казахстан закупает индийский рис, Каиржан Алдабергенов.

Впрочем, по мнению аналитика, за последние три года производство риса на одного казахстанца увеличилось на 30,4% (2,4 кг) и достигло 10,4 кг (по нормам, разработанным Академией питания Казахстана, ежегодная потребность казахстанцев в рисе составляет 8,5 кг/год на одного человека).

"При этом прирост использования производственных мощностей был менее пропорциональным и составил только 9%. Следовательно, отечественные производители имеют необходимую производственную мощность в случае непредвиденного значительного дефицита риса", – рассказал Алдабергенов. Сами же отечественные производители риса говорят, что их недавно предупреждали: для обеспечения внутренней продовольственной безопасности и контроля цены будет ограничен экспорт.

Парадоксально, но при этом производство риса внутри страны не нарастят (что, казалось бы, логично в условиях дефицита), а сократят.

"Посевные площади под рис хотят сокращать, – отметил Сагидулла Сыздыков. – Из-за нехватки воды в Сырдарье посевные площади в этом году по области сократили практически на пять тысяч гектаров. В Минсельхозе говорят, что ещё нужно сокращать, а то, что сократим, докупим из-за рубежа. Вот сейчас дефицит, покупайте за рубежом, зачем ограничивать экспорт?"

Грозит ли Казахстану дефицит риса, как это случилось с сахаром?

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании правительства сообщил, что площадь под рис сокращена на 8,7 тысячи гектаров: в Кызылординской области – на 5,3 тысячи, в Туркестанской – на 2,9 тысячи, Алматинской – на 0,6 тысячи гектаров. Теперь в Казахстане рисовые поля занимают 96,4 тысячи гектаров.

Дело в том, что воды в Сырдарье с каждым годом становится всё меньше и, как бы этого ни хотелось, нельзя допустить, чтобы вся вода уходила на нужды фермеров.

В Казахстане каждый год на нужды сельского хозяйства тратится примерно 15 кубокилометров воды (ещё три кубокилометра – просто "теряются", министр экологии Сериккали Брекешев называет потери "неэффективным использованием воды").

Из-за дефицита воды Минсельхоз проводит "диверсификацию водоёмких культур", проще говоря, сокращаются посевы риса и хлопка, то есть культур, которые требуют много воды. Так происходит не только в Казахстане. Узбекистан из-за проблем с водой вместо риса планирует выращивать фасоль и другие нетребовательные к воде культуры.

"Да, рисовые поля орошаются методом сплошного затопления. Но дело в том, что в Кызылординской области почвы очень плохие – кроме риса ничего не растёт", – объяснил Сагидулла Сыздыков.

К слову, специалисты называют такие почвы "засоленными".

"У Минсельхоза простое решение: сокращать рисовые поля, а сколько людей благодаря рису здесь живут?" – с сожалением сказал Сагидулла Сыздыков.

Пока рисовые поля сокращаются, в Казахстане дорожает рис, как импортный, так и местный. Рисоводство, как говорят эксперты, важная отрасль для обеспечения продовольственной безопасности. Грозит ли Казахстану дефицит риса, как это случилось с сахаром? Как в Минсельхозе будут решать эту проблемную ситуацию?

На момент публикации получить комментарии Минсельхоза Казахстана не удалось. Редакция направила вопросы в пресс-службу ведомства.