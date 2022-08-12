Фестиваль близнецов "Кос бакыт - Двойное счастье" - одно из мероприятий, которые подготовили к 65-летнему юбилею города и Дню металлурга. В нем участвовали 10 пар братьев и сестер в возрасте от 3 до 13 лет.

- Я пришла вместе с дочками Каусарией и Райяной, им 5 лет, - рассказала «НГ» Сабира СУЛЕЙМЕНОВА. - Платья дочки выбирали сами, ориентируясь на любимый бирюзовый цвет. Три года назад мы участвовали в таком же фестивале. Тогда им, конечно, было сложнее - спать хотели. В этот раз они подготовили стих, чтобы рассказать друг о дружке. Стих написал дедушка девочек.

Самыми юными участниками фестиваля стали 3-х летние Кирилл и Максим.

- Близнецы оделись в стиле джентльменов, - говорит мама Ксения МИХАЙЛОВА. - Мне помогает старший сын Артем. Дети, конечно, и сами могут о себе рассказать. Но пока у них нет большого опыта выступлений, так что о них расскажу я.

Фестиваль разделили на две части: сначала презентация визиток, после общий флешмоб. Вот так себя представили 13-летние Илья и Арсений ДЕРГУНОВЫ:

- Я Илья, а он Арсений. Я Арсений, он Илья. Вместе мы большая сила, вместе дружная семья. Отпор любому мы дадим, спиной спиной к спине всегда стоим. И все ещё также дети, ох уж Дергуновы эти!

Всех участников фестиваля наградили грамотами и медалями.

В 17 часов на сцене выступят силачи из шоу силового экстрима "Батыр батл", а в 18:30 рудничане увидят финал конкурса красоты "Краса нации-2022".