По прогнозам синоптиков, в субботу-понедельник, 13-15 августа, на всей территории области будет переменная облачность без осадков. На севере в ночные и утренние часы ожидается туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В субботу ночью прогнозируем 9-14, на юге 18 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – В воскресенье ночью будет 10-15°С, на юге 18°С. Ночь на понедельник будет немного прохладнее, термометры покажут 8-13°С, на юге 16°С. Дневные температуры в ближайшие трое суток будут одинаковыми, столбики термометров поднимутся до отметок 23-28, на юге области до 31 градуса.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 11-13°С, днём 26-28°С. В воскресенье: ночью 11-13°С, днём 26-28°С. В понедельник: ночью 8-10°С, днём 26-28°С.

В субботу ожидается северо-западный ветер, в воскресенье и понедельник северо-восточный. Скорость ветра будет 9-14 м/с, в субботу на севере области возможны усиления до 15-20 м/с.