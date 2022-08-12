Стартует этот сезон в августе с любительской охоты на перепела и голубя. И продлится до 15 февраля - на корсака, лисицу и зайца. Об этом сегодня, 12 августа, сообщил "НГ" главный специалист отдела животного мира и охотничьего хозяйства Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Рустам БИДИБАЕВ.

Иллюстративное фото schuchinsk.kz

Даты открытия любительской (спортивной) охоты в закрепленных охотничьих угодьях:

- перепел, голубь - с 20 августа по 30 ноября 2022 года (охота с собаками охотничьих пород и ловчими птицами на перепела с 15 июля до отлета);

- гусь, утка и лысуха - с 27 августа по 30 ноября 2022 года;

- барсук - с 1 сентября по 15 ноября 2022 года;

- куропатка - с 3 сентября по 30 ноября 2022 года;

- кабан - с 3 сентября по 31 декабря 2022 года;

- тетерев - с 15 сентября по 30 ноября 2022 года;

- сибирская косуля на самок и молодняка - с 15 сентября по 31 декабря 2022 года;

- ондатра - с 1 октября по 15 февраля 2023 года;

- корсак, лисица, заяц (беляк, русак) - с 1 ноября по 15 февраля 2023 года (охота с собаками охотничьих пород и ловчими хищными птицами на корсака, лисицу и зайца с 15 октября);

- заяц (толай) - с 1 ноября по 31 января 2023 года.