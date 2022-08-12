«Тобол» в меньшинстве не сумел дожать «Зриньски» и прекратил борьбу в еврокубках. Ранее костанайская команда не смогла пробиться в плей-офф розыгрыша Кубка РК. Рассказываем подробно о том, как прошел матч с боснийцами и как его оценил главный тренер "Тобола".

Вечером 11 августа в Костанае на стадионе «Центральный» состоялся ответный матч третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА между «Тоболом» и чемпионом Боснии и Герцеговины клубом «Зриньски» из Мостара.

После гостевого поражения с минимальным счетом костанайскому клубу для выхода в раунд плей-офф необходимо было забивать дома на два гола больше, чем боснийцам. О том, что «Тоболу» по силам это было сделать, сказал на предматчевой пресс-конференции наставник команды Милан МИЛАНОВИЧ.

Сербский специалист после дисквалификации черногорского защитника Жарко Томашевича за удаление в первом матче вернулся к атакующей схеме и в стартовом составе на ответный матч выставил следующих игроков: место в воротах занял Александр Мокин, квартет защитников составили северомакедонец Алекса Аманович, Сергей Малый, Александр Марочкин и отбывший диквалификацию Багдат Каиров, в средней зоне играли серб Душан Йованчич, Асхат Тагыберген (капитан команды) и Самат Жарынбетов, а вперед было выдвинуто трио из игравших на флангах сербских легионеров Мильяна Вукадиновича и Зорана Тошича и действовавшего в центре ивуарийца Сержа Дебле.

Гости активно начали встречу и уже на 2-й минуте заработали угловой удар на правом краю атаки, но после навесной подачи Силвио Илинковича на ближнюю штангу в борьбе с защитником не смог пробить Марио Чуже. В следующую минуту хорватский защитник боснийского клуба Марио Тичинович сделал заброс в штрафную площадь на ход своему капитану Неманье Билбии, но лучшего бомбардира чемпионата Боснии и Герцеговины опередил грамотно сыгравший на выходе Мокин, забравший мяч в руки.

«Тобол» ответил хорошим выпадом по левому краю и переводом мяча в центр Тошичу, который сделал заброс в штрафную площадь Дебле, но тот пробил из района 11-метровой отметки в касание прямо в руки голкиперу гостей Йосипу Чондричу. В следующей атаке прострел Тошича после прохода по правому краю прервал защитник. Последовавшая контратака гостей по левому краю завершилась штрафным ударом метрах в 25-ти от ворот «Тобола», при розыгрыше которого мяч от головы Жарынбетова улетел над воротами за лицевую линию. А при розыгрыше углового удара после навесной подачи справа автора гола в Мостаре хорватского полузащитника Нико Янковича не хватило точности удару головой Илинковича.

На 15-й минуте хозяева создали сразу два опасных момента у ворот соперника. Вначале вошедший в штрафную площадь Дебле отдал точную передачу налево Вукадиновичу, но тот пробил из выгодной позиции выше ворот. А затем Жарынбетов после паса с левого края Вукадиновича переиграл в центре перед штрафной площадью боснийского полузащитника Игора Савича, убрав мяч под себя, и пробил низом в правый угол ворот, но мяч пролетел рядом со стойкой. Через 4 минуты атаку Тобола по левому краю продолжили хорошо взаимодействовавшие Аманович и Вукадинович, но мяч пролетел рядом со створом.

Боснийцы ответили проходом по левому флангу, навесом в центр Янковича и ударом с разворота с линии штрафной площади Билбии, но Мокин правильно выбрал позицию и легко забрал мяч. Вскоре уже атака хозяев по правому флангу завершилась передачей Жарынбетова вперед Дебле, вошедшему в штрафную площадь и сделавшему прострельную передачу на Вукадиновича, которую прервали защитники. Однако Дебле попытался сыграть на опережение у угла вратарской площадки и в борьбе за мяч оказался на газоне, зацепившись за выставленную ногу хорватского защитника «Зриньски» Хрвое Баришича, но арбитр встречи из Бельгии Натан Вербоомен в этом эпизоде нарушения не усмотрел. Зато был свисток арбитра, когда на 28-й минуте после передачи Амановича в штрафную площадь оказался на газоне попытавшийся забрать мяч у того же Дебле еще один хорватский защитник гостей Марин Магдич. Ивуариец успел пробить слева в дальний угол, а голкипер в броске отбил мяч перед собой, но продолжения из-за остановки игры не последовало.

На исходе получаса игры вновь на острие атаки оказался Дебле, заработавший два подряд угловых на левом краю, и при розыгрыше второго из них голкипер «Зриньски» не дотянулся до летевшего к дальней штанге мяча, а тот после борьбы за него в воздухе Магдича и Йованчича отлетел от последнего в центр штрафной площади, где никого из игроков «Тобола» не было. Через две минуты Дебле в падении после навеса с угла поля от Йованчича пробил рядом с ближней штангой.

А на 34-й минуте Бильбия после паса из глубины отдал в касание передачу от центрального круга на правый край Чуже, который пробежал с мячом по флангу, убежал в штрафной площади от Малого и от угла вратарской площадки пробил из-под ноги защитника мимо Мокина в дальний угол. Мяч попал в штангу и залетел в сетку ворот - 0:1.

Хозяева поля попытались исправить положение как можно быстрее, много атакуя в последние минуты первого тайма. На 44-й минуте Вукадинович после паса Дебле с левой половины штрафной площади сделал поперечную подачу верхом на Каирова, но того опередил Тичинович, выбив мяч головой из пределов вратарской площадки. А в последние перед перерывом секунды Тагыберген с подступов к штрафной площади справа сделал навес на дальнюю штангу, где Вукадинович с линии вратарской площадки пробил в прыжке головой рядом с ближней штангой.

После перерыва вместо Жарынбетова на поле вышел Серикжан Мужиков, к которому перешла капитанская повязка. На первых же минутах тайма Дебле забросил мяч в штрафную площадь боснийского клуба на ход Тошичу, но ему не дал пробить по воротам Баришич. Еще несколько подходов к воротам гостей не смогли завершиться ударами по воротам.

Но на 53-й минуте Йованчич от центральной линии слева сделал низом длинную передачу в центр мимо двух игроков соперника Тошичу, который развернулся, уйдя от опеки, переиграл на скорости Магдича и буквально выкатил мяч вбегавшему чуть левее в штрафную площадь Дебле, который, выйдя с глазу на глаз с голкипером, пробил мимо него в левый нижний угол ворот - 1:1.

Через десять минут Миланович выпустил свежие силы в атаку, поменяв Тагыбергена на нигерийского полузащитника Чиди Осучукву, а Вукадиновича на Игоря Сергеева. И буквально тут же Сергеев попытался вывести на удар Дебле, но Баришич перехватил мяч в штрафной. И через две минуты гости едва не вышли вперед, когда от головы Марочкина, прерывавшего длинную передачу Сенича со своей половины поля, мяч отлетел прямо в ноги Янковичу, который метров с 20-ти пробил слева в дальний угол, но попал в стойку ворот.

Не прошло и пару минут, как опасный момент возник у ворот «Зриньски» после прохода по левому краю Дебле и поперечной подачи на открывшегося во вратарской площадке Сергеева, но голкипер сумел в прыжке перехватить мяч. В следующей же атаке «Тобола» Осучукву сделал хороший пас из центра поля на левый край Амановичу, тот упал, вбегая в штрафную площадь, но не потерял мяч, а, поднявшись, обыграл Сенича и отдал передачу к воротам Сергееву, который в касание пробил от линии вратарской площадки над перекладиной. А на 73-й минуте находившийся во вратарской площадке Сергеев после прострела с правого края Каирова подправлял мяч в ворота, но тот пролетел рядом с дальней штангой. Через три минуты Мужиков отдал на левом краю пас Дебле, который, пройдя сразу трех игроков соперника, пробил с подступов к штрафной площади в дальний верхний угол, но мяч пролетел рядом с крестовиной.

За 10 минут до окончания основного времени «Тобол» неожиданно остался в меньшинстве. Каиров отдал передачу в центральном круге Марочкину, мяч после удара которого попал в ногу набежавшего Билбии и полетел в сторону ворот «Тобола», а вслед за ним побежал и капитан «Зриньски». К мячу устремился и Мокин, который далеко от своей штрафной площади в подкате сумел грудью отбить его, но арбитр встречи усмотрел в этом эпизоде игру рукой и показал красную карточку нашему голкиперу. Из-за отсутствия на матче видеопросмотра (система VAR на квалификационных матчах не работает) доказать что-либо рефери было невозможно.

"Тобол" остался вдесятером, поэтому пришлось менять Марочкина на российского голкипера Тимура Акмурзина. Заодно на поле вышел Айбар Жаксылыков, заменивший получившего чуть ранее небольшую травму Дебле. Именно Жаксылыков был близок к взятию ворот на 88-й минуте, когда он в прыжке ударом головой с линии вратарской площадки замыкал подачу с правого фланга Тошича, но мяч пролетел рядом с правой стойкой. На последней минуте основного времени Сергеев ворвался с мячом в штрафную площадь справа и был там откровенно сбит преследовавшим его защитником, но и на этот раз арбитр встречи только развел руками, сигнализируя о продолжении игры.

Ну и последний шанс перевести игру в дополнительные два экстра-тайма упустил уже в компенсированное время Тошич. Со штрафного удара, назначенного по центру метрах в 25-ти от ворот гостей, он пробил в считанных сантиметрах от правого верхнего угла.

Главный тренер костанайского клуба Милан Миланович сказал после матча, что это была одна из лучших игр «Тобола» в сезоне:

- В первом тайме хорошо играли, было много моментов, а второй тайм был еще лучше - забили гол, но не реализовали 2-3 момента. А две ошибки на ровном месте оставили нас за бортом плей-офф. Могу только сказать слова благодарности игрокам за желание, борьбу и качественную игру. Закончили сезон в еврокубках а далее у нас остался чемпионат. Наша цель - выиграть его. У нас качественная команда, и я надеюсь, что нам удастся выполнить задачу.

В этот же день вылетел из Лиги конференций УЕФА и «Кызыл-Жар». Петропавловцы, как и «Тобол», уступившие в первом матче в гостях кипрскому клубу АПОЭЛ (0:1), в ответной встрече в Нур-Султане сыграли вничью 0:0.

Стоит отметить, что «Тобол» заработал в этом сезоне в еврокубках $845 тыс. - $285 тыс. за участие в первом отборочном раунде Лиги чемпионов и $560 тыс. за выступление в третьем отборочном раунде Лиги конференций УЕФА. По окончании сезона к этой сумме будут добавлены также выплаты от продажи маркетинговых и телевизионных прав.

Очередные матчи «Тобол» проведет 14 августа в гостях с «Актобе» в рамках шестого тура группового этапа Кубка РК, а затем 21 августа на своем поле с «Таразом» в рамках перенесенного 13-го тура.

Фото Ксении РЕБИК