Новая республиканская мечеть открылась в столице страны на территории между проспектами Кабанбай-батыра и Мәңгілік Ел. Мечеть является самой большой в Казахстане и Центральной Азии, сообщает Inbusiness.kz.

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В церемонии открытия принял участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также другие эксы: бывший аким Алматинской области Амандык Баталов, бывший премьер-министр Аскар Мамин, бывший вице-премьер Сапарбаев.

Фото ©inbusiness.kz

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- Камень этой мечети я заложил за день до сложения президентских полномочий, — цитирует Нурсултана НАЗАРБАЕВА Orda.kz. - Я как мусульманин считал своим священным долгом инициировать строительство мечети. Эта мечеть - одна из самых крупных в мире. Строительство мечети поддержали частные инвесторы. Из бюджета страны средств на строительство не брали. Я искренне поздравляю всех казахстанцев с этим светлым событием - открытием мечети в нашей столице. Новая мечеть гармонично сочетает классическое исламское архитектурное искусство и традиционный казахский стиль. Хочу отметить, что здесь могут в одно время молиться 30 тысяч человек. Это фундаментальная мечеть, которая была построена за счет отдельных граждан и инвесторов. За эти 30 лет независимости, конечно, отдельные наши граждане достигли такого благополучия и я сказал: надо поддержать строительство данной мечети. Двери мечети открыты для представителей всех наций и религий. Это основной принцип нашего светского государства, которое твердо придерживается толерантности. Казахстан - страна мира и созидания.

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При этом журналистам Orda не удалось побывать на открытии мечети. Редакция почти неделю пыталась «выбить» аккредитацию. В столичном акимате им сообщили, что они не занимаются аккредитацией журналистов и вообще не имеют отношения к постройке мечети. Там редакции посоветовали позвонить в администрацию президента. В АП заявили, что запросы от журналистов по аккредитации поступают, но они еще не знают, на какую дату назначено открытие. Вчера, 11 августа, редакция через свои источники узнала дату открытия. На этот раз в АП сообщили, что ведомство вообще этим не занимается и нужно писать напрямую в канцелярию первого президента. В итоге в канцелярии Нурсултана Назарбаева сообщили, что аккредитация уже закрыта.



На вопрос журналиста Orda.kz, почему некоторые СМИ получили приглашение заранее, а некоторым приходится окольными путями выяснять информацию, ответили, что ничего не знают и ничего с этим поделать не могут.

По вместимости главная республиканская мечеть в Нур-Султане входит в 10 крупнейших мечетей мира.

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Общая вместимость мечети составляет 235 тыс. человек. Именно такое количество людей может стоять в рядах и молиться одновременно. В частности, 30 тыс. человек - в районе подиума и сцены; 170 тыс. человек могут молиться одновременно во дворе мечети; 35 тыс. человек – внутри мечети, из них 30 тыс. человек в месте, предназначенном для мужчин, и 5 тыс. человек в месте, предназначенном для женщин.