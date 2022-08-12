200-летие со дня рождения Шокана Чингисовича Валиханова будет только в 2035 году, но в Костанайской области решили начать подготовительную работу задолго до юбилея.

В советское время считалось, что Валиханов родился в 1835 году на территории нынешней Северо-Казахстанской области. В настоящее время установлено что всё-таки Шокан родился в ставке его отца Чингиса - ауле Кунтимес Сарыкольского района Костанайской области.

Сейчас ОФ «Гражданский Альянс Костанайской области «ГрИн» совместно с российским научным центром и учеными КРУ им. А.Байтурсынова разрабатывают научный проект, посвященный Шокану Валиханову.

Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Сарыкольского района и молодежное ОО «Волонтерский центр «ДИС» разработали отдельный проект: «Поездка в село Кунтимес, на Родину Шокана Валиханова». Как отмечает председатель МОО «Волонтерский центр «ДИС» Асель Мазенова, цель проекта - популяризация села Кунтимес, как родины Ш. Валиханова, среди населения области и района.

Одно из мероприятий в рамках этого проекта прошло 4 августа. Автор этой статьи с большим интересом наблюдл за ходом соревнованиэ по казахской национальной игре "Арқан тартыс" ("Перетягивание каната") среди участников Этно-аула «Шокан». В следующей игре «Лянга» –частники могли выступать лично или в командах. Задача - набить лянгу ногами, не роняя ее на землю, определенное количество раз разными методами. Победители игры стали Рауан Абдулин, Константин Гущев и Асем Кажиева. Всех победителей наградили дипломами и медалями.

Конкурс казахской национальной кухни растянулся надолго, в нем приняли участие шесть команд: Севастополь, Барвиновка, Кара-об, Тимирязевский с/о, Урожайное, Большие Дубравы. Они продемонстрировали богатство казахского дастархана, который предлагает множество видов мучных изделий, мясных блюд и молочных напитков. Все участники и победители также были награждены дипломами и денежными призами.

В ходе мероприятий мероприятий этно-аула «Шокан» состоялся театрализованный монолог «Шокан Валиханов» и прошла концертная программа с участием артистов Сарыкольского района.

Большой интерес у многочисленных зрителей вызвала диалоговая площадка «На Родине Валиханова», в кторой выступили спикерами директор Сарыкольской районной библиотеки Солдат Дутпаев, архитектор из Алматы Толеген Чериев и автор этих строк. Спикеры ответили на вопросы, а также обсудили идеи и предложения по развитию села Кунтимес и популяризации имени Валиханова среди молодежи.

Вывод дискуссий был один – Шокан Валиханов, чингизид по происхождению, был в одном лице боевой офицер и дипломат, историк-востоковед, этнограф и просветитель, казахский ученый, получивший мировое признание в XIX веке. Очевидно, что в XXI веке в родном ауле Шокана Валиханова должен быть построен исторический мемориальный комплекс, а в областном центре установлен памятник на улице его имени.

Автор – доктор исторических наук, профессор КРУ им А. Байтурсынова