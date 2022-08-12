Для сбора материальной помощи теперь обязательно заключать договор с её получателем. Иначе волонтёра могут признать мошенником, передает Informburo.kz.

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В Казахстане приняли поправки в закон о благотворительности, которые запрещают собирать в социальных сетях средства для нуждающихся без заключения специального договора. Новый закон вступит в силу 5 сентября.

"Обязательным условием при сборе денежных средств является наличие договора между волонтёром благотворительности (физическое лицо, принимающее участие в сборе средств путём применения своего опыта, специальных навыков, знаний, умений, личных контактов) и получателем благотворительной помощи (благотворительная организация или пользователь). В рамках договора прописываются условия, сроки и сумма сбора денежных средств", – пояснили нововведения в Министерстве информации и общественного развития.

Сбор денег без договора теперь будет незаконным. В случае отклонений от соблюдения норм законодательства волонтёры могут попасть под такие уголовные статьи как "Мошенничество" и "Хищение".

Волонтёр благотворительности обязан представлять благотворительной организации или пользователю отчёт о сборе средств в соответствии с заключённым договором. Договор составляется в свободной форме, утверждённого образца нет.

В законе, к сожалению, не учли случаи, когда получателем благотворительной помощи является не человек или организация, а, к примеру, сбитая на дороге бездомная собака, которая никакой договор, естественно, подписать не может.

Казахстанские волонтёры зачастую по собственной инициативе объявляют экстренный сбор средств на ветеринарную помощь пострадавшему безнадзорному животному. Однако теперь такие действия будут считаться незаконными.

Корреспондент Informburo.kz спросил у представителей министерства: как теперь действовать волонтёру, который собирает помощь для животного, чтобы его не объявили уголовным преступником за это.

"В таких случаях необходимо работать через приюты для животных или ветклиники, заключать договор с ними, даже если услуга была оказана разово", – ответили в МИОР.