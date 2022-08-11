Футбольный клуб "Тобол" не смог пробиться в раунд плей-офф Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Костанайская команда сыграла вничью на своем поле с боснийским "Зриньски" - 1:1. Первыми успеха добились гости на 34-й минуте усилиями Марио Чуже, убежавшего от защитника Сергея Малого и точно отправившего мяч в дальний угол ворот.

Хозяева ответили точным ударом Серже Дебле на 53-й минуте. Но в данном случае стоит отметить великолепный ассист Зорана Тошича.

А на 80-й минуте "Тобол" грубо ошибся в центре поля, вследствие чего Александру Мокину пришлось рукой прерывать атаку соперника за пределами штрафной площади, как итог - прямая красная карточка.

В меньшинстве "Тобол" не смог добиться приемлемого результата и потерпел обидное поражение по сумме двух игр (1:2), поскольку даже вдесятером продолжал оказывать давление на ворота боснийского клуба, но, увы, поплатился за упущенные моменты в ходе встречи.

В раунде плей-офф ЛК "Зриньски" встретится с победителем пары "Олимпиакос" - "Слован".

Ранее из еврокубков выбыл другой казахстанский клуб "Кызыл-Жар".

Фото Ксении РЕБИК