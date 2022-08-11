Иски казахстанцев будут рассматривать суды других регионов. Это должно снизить коррупцию
IT-система будет распределять поступившие дела по всей стране, а не между судьями одного суда, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото pixabay.com
С 1 августа в Казахстане начала действовать экстерриториальная подсудность. Теперь дела автоматически распределяются среди судов по всей стране с учётом их специализации.
Об этом сообщил председатель Верховного суда Жакип Асанов во время встречи с главой государства.
Жакип Асанов ранее объяснял, что специальная IT-система автоматически распределяла каждое поступившее в суд дело одному из судей. Но это распределение работало только внутри одного суда. Теперь же дела будут распределять среди всех судов республики с учётом их специализации. Например, истец и ответчик находятся в Алматы, а исковое заявление будет рассматриваться в Атырау или Актау. Предполагается, что этот проект поможет снизить риск коррупции в судебной системе.
Помимо экстерриториальной подсудности, с 2022 года в Казахстане уже начали действовать другие проекты по программе модернизации судебной системы:
- "Досудебный протокол". В странах, где применяется этот институт, основная часть споров разрешается в досудебном порядке. Председатель ВС уверен, что заблаговременное предоставление сторонами доказательств позволит снизить уровень конфликтности.
- Программа-робот для подготовки проектов судебных актов. Новшество будет применяться исключительно по бесспорным делам, не требующим судейского усмотрения, а решения судья будет проверять и заверять личной подписью.
- "Образцовое решение". В судах много схожих дел. Теперь вышестоящая судебная инстанция вправе запрашивать одно из таких дел и по нему вынести решение, которое для местных судов станет ориентиром.
- Для формирования единообразной судебной практики разработана программа Digital Analytics. Этот IT-продукт направлен на прогнозирование вероятного исхода дела. Проект будет полезен всем участникам судебных процессов.
- С 1 июля 2022 года решение, передавать ли дело в кассацию, будет принимать не один судья Верховного суда, как сейчас, а трое – на открытом заседании.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.