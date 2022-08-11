IT-система будет распределять поступившие дела по всей стране, а не между судьями одного суда, передает Informburo.kz.

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С 1 августа в Казахстане начала действовать экстерриториальная подсудность. Теперь дела автоматически распределяются среди судов по всей стране с учётом их специализации.

Об этом сообщил председатель Верховного суда Жакип Асанов во время встречи с главой государства.

Жакип Асанов ранее объяснял, что специальная IT-система автоматически распределяла каждое поступившее в суд дело одному из судей. Но это распределение работало только внутри одного суда. Теперь же дела будут распределять среди всех судов республики с учётом их специализации. Например, истец и ответчик находятся в Алматы, а исковое заявление будет рассматриваться в Атырау или Актау. Предполагается, что этот проект поможет снизить риск коррупции в судебной системе.

Помимо экстерриториальной подсудности, с 2022 года в Казахстане уже начали действовать другие проекты по программе модернизации судебной системы: