В своем выступлении на февральском совещании по вопросам противодействия коррупции президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики. По его мнению, чтобы установить верховенство закона и построить настоящее правовое государство, прежде всего нужно искоренить коррупцию. Сильно сказано.

«Государство, разъедаемое коррупцией, становится нежизнеспособным. Ему грозит опасность рассыпаться при первом же серьезном испытании», - писал Теодор Драйзер. Кстати, его утверждение подтвердилось в январе 2022 года, когда Казахстан попросил помощи у других стран.

Конечно, лучше было бы если бы речь шла об искоренении преступности вообще. Кстати, борьбу с коррупцией у нас на словах ведут уже тридцать лет. Есть Закон «О борьбе с коррупцией», принималось множество стратегий по этому вопросу и так далее. Чтобы избавиться от коррупции, нужна только железная политическая воля руководителя страны. А что делается на самом деле?

Возьмем выступления Токаева в мае 2022 года на встрече с представителями отечественного бизнеса и на торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции. В обоих случаях президент говорил о вмешательстве правоохранителей в дела бизнеса. Он нагнал столько страху, что бизнес может оказаться фактически бесконтрольным. Учитывая, как у нас иногда так рьяно кидаются выполнять указания свыше, мне кажется, что борцам с коррупцией свяжут руки. Не случайно последнее время в Казахстане, и в нашем регионе тоже, все чаще в судах крупные коррупционные дела разваливаются. Обвиняемых оправдывают и, кроме того, суды выносят частные определения в адрес следствия и прокуратуры.

Иногда возникают и комические ситуации. В декабре 2021 года возбуждено уголовное дело в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой за получение взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау. Как сообщает портал Nur.kz, Хаменова находится под стражей в СИЗО. Поражает другое. «В настоящее время штатная должность Бакытгуль Хаменовой в акимате Атырауской области сохраняется, заявление об увольнении по собственному желанию она не подавала», - сообщили в пресс-службе акимата региона. Уверены в оправдательном приговоре? И, видимо, чтобы не выполнять решение суда о принудительном восстановлении, решили не рисковать.

Ну а самые благоприятные условия для преступников создала поправка в Конституцию, закрепившая отмену смертной казни. Интересно, мы во многих вопросах то берем опыт Запада, то ссылаемся на завещание предков. Но в вопросе смертной казни почему им не следуем? Ведь в той же Америке оплотом демократии до сих пор является электрический стул. А по тюркскому уложению за «важные преступления казнили весь род, за менее важные предавали смерти самого преступника, за воровство отрубали ноги» (под «важным» имелась в виду степень тяжести преступления). Да и на Руси в старину говорили, что, когда непротивление злу может привести лишь к торжеству зла, когда против зла нет иного лекарства, кроме самого зла, тогда применение смертной казни уместно.

Я не понимаю, как можно говорить, что запрещение смертной казни направлено на увеличение ценности жизни человека. А как определить, что жизнь убийцы ценнее жизни им убитого?