Тело девочки нашли 10 августа, примерно в 17.40, в искусственном канале, в 3 км от поселка Жамбыл. Об этом сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.

- В ходе поисковых мероприятий с гражданским лицом, знакомым, решили проследовать дроном, - рассказал старший инспектор роты патрульной полиции Костанайской области Самат ИЩАНОВ. - Я в пешем порядке, он дроном. Приблизили камеру и обнаружили тело. Подошел, подтвердил, что да - это тело ребенка. После чего доложил руководству и вызвал опергруппу.

В департаменте пояснили, что место, где утонула Мадина, это ров с высокими стенами, наполненный водой.

- Это большая трагедия, я хочу от всех жителей области и республики, от сотрудников полиции выразить соболезнования! - говорит на распространенной видеозаписи начальник ДП Костанайской области Ерлан ОМАРБЕКОВ. - В целом, конечно, без помощи всех наших гражданских участников поисков, сотрудников правоохранительных органов мы бы не добились такого результата. Все показали сплоченность. Мы все до последнего верили, что найдем живого и невредимого ребенка, но ситуация не в нашу пользу.

Он сообщил, что назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будет предоставлена дополнительная информация.