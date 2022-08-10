Концерт творческих коллективов районов на сцене Сити-центра 12 августа отменили. А вместо него в 18.00 начнется республиканский спортивный фестиваль "TARTYLFEST" по подтягиваниям на турнике. Об этом сообщили в пресс-службе акима Костаная.

Иллюстративное фото sportpanda.ru

- Данный фестиваль проходит в нашей стране впервые. Участники соревнуются в 9 категориях в зависимости от веса и возраста. Победители получат денежные призы, - сообщили в пресс-службе. - В этой связи произошли небольшие изменения в праздничной программе. Концерт творческих коллективов районов на сцене Сити-центра отменяется.

Но концертные программы регионов в этот день в 18.00 пройдут на двух других площадках города: на набережной по ул. Гашека и возле Жастар сарайы.

13 августа концертные мероприятия пройдут согласно утвержденному плану.