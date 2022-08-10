Либо штрафы, либо новое место для вашего бизнеса - такой выбор предлагает акимат Костаная предпринимателям, которых уже несколько месяцев пытаются изгнать из Сити-центра. Владельцам стационарных зданий рекомендуют отремонтировать фасады - чтобы соответствовали архитектурному облику города.

Руководство ТЦ MART обещает привести заменить плитку на фасаде в ближайшие дни

Власти не первый год объявляют о намерении навести порядок на участке пр. Аль-Фараби от пр. Абая до ул. Алтынсарина. В мае 2022 года аким Костаная Марат Жундубаев провел инспекцию территории, после чего исчез вагончик, в котором зимой сдавали в прокат коньки, а воздушную проводку между фонарями сменила подземная. Удалось вытеснить прокат велосипедов и машинок, но теперь они преграждают путь пешеходам возле памятника Байтурсынову.

4 августа городские чиновники рассказали журналистам, как планируют продолжать эту борьбу. Для наглядности пресс-конференцию провели на месте - возле фонтана в Сити-центре.





- Нами была проведена огромная работа по приведению фасадов в эстетический вид, чтобы они соответствовали архитектурному облику города, - отметила руководитель отдела архитектуры и градостроительства Гулсара КАСЫБАЕВА. - Многие предприниматели откликнулись на наш призыв. Однако есть и те, кто нарушает правила. Есть злостные нарушители, которые вообще не реагируют, ссылаясь на мораторий (на проверки малого и микробизнеса - «НГ»). Хочу привести в пример здание колледжа, у которого фасадная часть полуразрушена. Затем наш ТЦ MART, где облуплена плитка, фасад нуждается в ремонте, а возле здания не выложена брусчатка. Сейчас мы отрабатываем с полицией, многим предпринимателям выданы протокола о нарушении ст. 505 КоАП РК. Они обещали до 1 июля дать ответ на наши обращения, но уже август, а ответов нет. Будем вновь встречаться, объяснять, а дальше уже будет отрабатывать полиция.

5 августа в ТЦ MART корреспонденту "НГ" сообщили, что постараются исполнить предписание в ближайшее время. Рабочие уже начали укладывать новую облицовочную плитку. В колледже ответили, что из-за финансовых сложностей займутся этим в сентябре.

- С весны мы проводим мониторинг незаконных объектов в Сити-центре, предпринимателям мы вручили рекомендации по демонтажу их павильонов, - рассказал и. о. руководителя отдела земельных отношений акимата Костаная Бахтияр ЖУМАБЕКОВ. - В июне провели аукцион на передачу в аренду шести земельных участков возле Бизнес-центра. Несмотря на это, предприниматели продолжают размещать свои ларьки на государственной земле, не имея на это документов. Есть случай, когда предприниматель выиграл аукцион, но вместо того, чтобы перенести свои ларьки в новое место, оставил их на старом месте в Сити-центре. Все факты нарушений мы передадим в полицию. Пока около 15 предпринимателей демонтировали свои павильоны и удалили машинки из Сити-центра. Владельцы машинок, которые появились возле памятника Байтурсынова, также самовольно захватили государственную землю, по ним будем меры принимать.

В городской прокуратуре коротко отмечают - требования акимата полностью законны, а в действиях предпринимателей «формально усматриваются признаки нарушения» сразу двух статей КоАП: самовольный захват земель и торговля в неустановленных местах.

- Мы проводим разъяснительные беседы с предпринимателями, - рассказал заместитель начальника МПС УП Костаная Талгатжан АЛЬСЕИТОВ. - Ранее были какие-то соглашения - как говорится, никем не занятые свободные места, им давали работать. Сейчас это мешает благоустройству города. Есть постановление маслихата, где можно торговать. Они его нарушают. Каждые 10 дней мы можем проводить проверку и при повторном нарушении сумма штрафа будет расти.

В качестве альтернативы предпринимателям предлагают перенести свой бизнес в другие места. В основном - в триатлон-парк и на набережную на ул. Гашека. Но поток прохожих там гораздо меньше, да и с коммуникациями есть сложности.

- Мы хотим в триатлон-парке территорию обустроить специально для велосипедистов, батутов, торговых точек, - пояснил заместитель акима Котсаная Мейрам СОКИТБАЕВ. - Нужно там провести определенную работу: провести электричество, нарисовать разметку.

- В ближайшее время мы подготовим план действий акимата, где какие будут зоны и где что будет строиться в ближайший год или два, - добавил заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ. - Но надо понимать, что это процесс не быстрый. Точного срока никто не может. Но будет презентация проекта и мы журналистов обязательно пригласим.

Еще в мае некоторые предприниматели говорили, что имели разрешения от предыдущего акима Костаная.

- Когда так говорят, я отвечаю - покажите хоть один документ, - прокомментировал Исмагулов. - Мы собирались на базе НПП «Атамекен» и ни одного правоустанавливающего документа не было представлено. Были какие-то письма, какие-то разъяснительные документы. Но это не те документы, что нужны.

В пятницу, 5 августа, прямо перед несколькими ларьками в центре установили бетонные блоки, которые затруднили доступ клиентов. Предприниматели решили, что это еще одна мера от акимата по борьбе за Сити-центр.

В пресс-службе акимата Костаная сообщили «НГ», что, скорее всего, это сделано «в рамках благоустройства, есть планы установить там МАФы, возможно, эти блоки под основание используют». Когда и какие МАФы установят в Сити-центре, в акимате пока не поясняют.

Фото Георгия ГОВОРОВА



