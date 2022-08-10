Проблему роста цен на продукты питания обсудили члены республиканского общественного совета по вопросам экономики, предпринимательства и аграрного сектора при партии Amanat в ходе внеочередного заседания, передает Tengrinews.kz.

В период с 29 июля по 5 августа партийными мониторинговыми группами по контролю изменения цен было проведено 1126 рейдов на 1747 объектах. Наибольший рост цен по перечню социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) наблюдается в 5 регионах: в Алматы и Нур-Султане, в Карагандинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях.

В частности, аманатовцы установили, что в Мангистауской области отклонение цены от предельных утвержденных правительством на капусту составило 117 процентов, на морковь – 60 процентов, на лук – 35 процентов. В Карагандинской области цена на сахар в среднем выросла на 30 процентов, в ЗКО значительно подорожала гречневая крупа – на 38,7 процента.

По словам и. о. председателя комитета торговли Министерства торговли и интеграции Айдара Абилдабекова, для сдерживания роста цен на СЗПТ акиматы выделяют торговым объектам льготные займы посредством "оборотной схемы". В общей сложности для кредитования было выделено 86,4 миллиарда тенге. Также в каждой области сформированы стабилизационные фонды.

- Для стабфондов выделено 18 миллиардов тенге. По оперативной информации регионов, с начала текущего года в стабфонды закуплено 18,3 тысячи тонн СЗПТ, в том числе муки – 10,2 тысячи тонн, сахара – 3,1 тысячи тонн, риса – 0,6 тысячи тонн. Кроме того, по республике еженедельно проводятся сельскохозяйственные ярмарки, с начала года по всем регионам проведено уже 4133 ярмарки, то есть в среднем в каждом регионе 207 ярмарок, на которых товары реализуются по ценам на 15-20 процентов ниже рыночных, – сказал он.

Впрочем, эффективность "оборотной схемы" в борьбе с высокими ценами оставляет желать лучшего, считают партийцы. Председатель совета, депутат Мажилиса Аманжан Жамалов, напомнил о недавнем поручении Президента страны.

- На расширенном заседании правительства Глава государства подверг сомнению эффективность вашей "оборотной схемы". И поручил продумать решение с точки зрения эффективности. Однако оборотная схема продолжает работать как ни в чем не бывало. Никаких новых решений мы не услышали. Такое ощущение, что поручение Президента вы не услышали или не поняли, – заявил председатель совета.

Стоит отметить, что на прошлых заседаниях совета и в депутатских запросах партийцы предлагали вместо "оборотной схемы" проработать адресные меры поддержки населения, чтобы защитить их от роста цен.

- Недавно акимат столицы объявил, что вводят продуктовые карточки для социально уязвимых граждан. Это около 160 тысяч человек. Карточки позволят малообеспеченным гражданам приобретать продукты по сниженным ценам. В условиях неконтролируемой инфляции такая мера может быть очень эффективной. Поскольку она адресная, помощь государства доходит именно до тех, кто в ней больше всего нуждается. Другие регионы должны также подумать над введением продуктовых карточек по опыту Нур-Султана, – отметил Аманжан Жамалов.

Исполнительный секретарь Западно-Казахстанского областного филиала партии Мурат Мукаев предложил законодательно ограничить количество посредников до двух в цепочке приобретения и продажи СЗПТ и утвердить максимальную торговую надбавку на СЗПТ для оптовых поставщиков в размере 15 процентов. Кроме того, он добавил, что опыт партии может помочь внедрению продуктовых карточек.

- Когда в острую фазу пандемии партия проводила акцию Biz birgemiz по раздаче продуктовых корзин для нуждающихся семей, выделению адресной помощи в размере 50 тысяч тенге, мы готовили и проверяли списки таких семей. Сейчас нужно актуализировать эти списки. Тогда граждане смогут покупать продукты со скидкой по специальной карте, так как в действующих социальных магазинах в данный момент могут отовариваться все желающие, – сказал он.

Объяснить удорожание базовых продуктов питания постарался вице-министр национальной экономики Абзал Абдикаримов. По его словам, одной из причин удорожания продовольствия в Казахстане является нарушение глобальных цепочек поставок, рост цен в мире и ухудшение внешнего инфляционного фона.

- Если вы говорите о том, что в мире повышается цена, тогда будьте добры обеспечить такое повышение зарплат и доходов населения. Когда вы говорите о том, что будут расти цены и не будут расти доходы, тем самым вы говорите людям, что они будут голодать. Вы для этого там, в министерстве, сидите? Если говорите о причинах, надо говорить и о методах, как с ними бороться, а не констатировать, – подчеркнул председатель совета Аманжан Жамалов.

В свою очередь вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов заверил, что дефицита продуктов питания нет, у государства есть достаточный запас продовольствия. Он также сообщил членам совета, что потребность внутреннего рынка в сахаре будет полностью обеспечена. Запасы на начало августа составили 31,6 тысячи тонн. Заводами планируется производство 40,7 тысячи тонн сахара, импорт составит 42,2 тысячи тонн.

- Что же касается дефицита, то он есть только в определенных регионах при общем положительном балансе по республике в целом. Акиматам Актюбинской, Абайской, Кызылординской, Мангистауской областей, Нур-Султана и Шымкента следует заключить контракты на поставку сахара с продкорпорацией, чтобы не допустить дефицита, – сказал он.

Кроме того, в ходе заседания члены совета обсудили ситуацию с подорожанием авиа- и ж/д билетов, а также с ростом цен на лекарства. Партийцы предложили возобновить практику рейдов мониторинговых групп по аптекам.

Подводя итоги заседания, председатель совета раскритиковал подготовку госорганов к мероприятию.

- Доклады от госорганов содержат одни и те же нарративы, что звучали на предыдущих заседаниях, одни и те же оправдания, связанные с геополитической ситуацией и так далее. Пора заканчивать все проблемы сбрасывать на мировую инфляцию. Такое отношение к рассматриваемому вопросу, который является ключевым для всего населения Казахстана, вызывает у нас чувство крайнего беспокойства. Если в ближайшее время подход к работе не изменится, мы не увидим сдвигов, то со стороны фракции Amanat мы будем инициировать рассмотрение вопроса роста цен на пленарном заседании Мажилиса, со всеми вытекающими последствиями, – резюмировал Аманжан Жамалов.