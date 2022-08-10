Уголовное дело в отношении 26-летнего Данила АКИМОВА, обвиняемого в перевозке и распространении крупной партии синтетических наркотиков, продолжили рассматривать в СМУС Костанайской области 9 августа.

Согласно материалам дела, Акимов работал грузчиком на мельнице и задался целью незаконно обогатиться. Для чего с помощью "Айфона" зарегистрировался в Телеграм-канале, где вел переписку с интернет-магазином "Филин-Гуру". По заданию администратора этого магазина под ником Доктор в марте этого года поехал в Нур-Султан, где в районе лесопосадки под мостом забрал свертки с психотропными веществами весом 505,64 г, что считается особо крупным размером. Вещества привез в Костанай для расфасовки на более мелкие партии и закладки в разных районах города, но был задержан сотрудниками ДКНБ. В столицу Акимов ездил со своей будущей женой Татьяной Шаниной, не знавшей о преступлении. Шанина приходит на все судебные заседания, чтобы поддержать мужа.

9 августа в суде допросили следственно-арестованного Владимира ЛИСИНА, который сейчас находится в СИЗО Петропавловска. Его также обвиняют в расфасовке оптовой партии синтетических наркотиков на более мелкие.

- В интернет-магазин "Филин-Гуру" я общался с администратором под ником Доктор, он давал мне указания, - сообщил суду по видеосвязи Лисин. - В последний раз по его указанию я забрал в конкретном месте Кокшетау 3 кг психотропных веществ. Из них 1 кг оставил в поселке рядом с Кокшетау, полкилограмма отдал своему подельнику, который сейчас также находится со мной в СИЗО. Полтора килограмма оставил себе. Мне было дано указание расфасовать их по 750 г и сделать закладки в Костанае и Рудном. Но меня задержали сотрудники полиции...

На неоднократные вопросы адвоката и судьи, знаком ли Лисин лично с Акимовым, следственно-арестованный отвечал отрицательно.

После его допроса суд перешел к показаниям Данила Акимова.

- Я подрабатывал грузчиком на мельнице, денег постоянно не хватало, - сообщил он суду. - Как-то гулял с собакой и на заборе ФМЛ (физико-математический лицей - "НГ") увидел надпись с рекламой «скорости» и предложение заработать до $200 в неделю. Я списался о указанному адресу в Телеграмм-канале, мне ответил администратор интернет-магазина "Филин-Гуру" под ником Доктор. Сначала меня долго не хотели брать, потому что я сообщил, что с 2020 года тоже употребляю синтетические наркотики. Но позже все-таки взяли.

По словам Акимова, сначла Доктор попросил его записать видео с удостоверением личности в руках. Потом - взять чистый лист бумаги и крупно написать на нем дату начала работы в "Филин-Гуру". Когда Акимов отправил видео, ему пришел ответ: «Ты готов к работе».

- Изначально я думал, что просто кину этого Доктора - возьму синтетику для личного употребления и не заплачу, - пояснил суду Акимов. - Но потом начал зарабатывать. Мне поступали указания с фотографией и геометкой, где лежит закладка. Первой была закладка за заданием департамента полиции Костанайской области, в земле, недалеко от двухэтажного дома. Я получал указания, на какие партии их расфасовывать и где делать закладки. Потом получил задание съездить в Нур-Султан, забрать в районе моста "синтетику" и вернуться в Костанай, что я и сделал. С этой партией меня задержали.

По словам Акимова, он зарабатывал по 120 000-150 000 тенге в неделю. Рассчитывались с ним биткоинами, для перечисления которых он зарегистрировал одноразовый кошелек на специальном сайте. Потом его научили переводить деньги в тенге.

- Сколько вы брали наркотиков для личного употребления и сколько тратили на них денег? - поинтересовалась судья Жаннар ТЛЕУБАЕВА.

- Я запросто мог употребить 3 г «соли» в день, а потом неделю не употреблять, - ответил подсудимый. - 0,5 г соли стоит 10 000 тенге. Иногда я скидывался на "синтетику" с друзьями и мы вместе употребляли. Некоторые друзья тоже работали на «Филин-Гуру». Была еще такая группа в соцсетях «Пернатые Костаная и Рудного», они координирует места закладок.

С начала судебного процесса Данил Акимов полностью признавал вину. В своих показаниях заявил, что не признает лишь многократность совершенных действий. Но во время его ответов выяснилось, что есть небольшие противоречия с теми показаниями, которые он давал изначально. В связи с чем прокурор зачитал выдержки из показаний Акимова в нескольких томах уголовного дела. Пока эти противоречия подсудимый не разрешил.

Очередное заседание по этому делу назначено на 22 августа.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ