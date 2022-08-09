В поисках Мадины Ерланкызы сегодня, 9 августа, принимали участие около 400 волонтеров и поисковиков, сотрудников полиции и ДЧС, а также бойцов Нацгвардии и пограничных войск.

В полдень возле акимата Жамбылского сельского округа собрались десятки машин - добровольцы приехали не только из Костаная и ближайших поселков, но и со всей области.

Немного севернее корреспондент "НГ" увидел молодых парней на мотоциклах и квадроциклах. Над полями кружили вертолет и «кукурузник», кто-то также запустил дрона.

В западном направлении, в сторону села Алтын дала, также приехали много волонтеров, они оставляли свои автомобили возле шлагбаума и шли прочесывать поля пешком. Здесь же работали полицейские.

Около 13.00 группы по несколько человек в каждой пошли в сторону кукурузного поля, где вчера предположительно видели девочку.

Возле спасательной и военной техники на базе КамАЗов собрались волонтеры и поисковики отряда «Регион 10». Рядом с обочиной люди оставляли запасы еды и воды в надежде, что Мадина наткнется на них.

- Сейчас прочесываем кукурузное поле. Используем вертолеты, самолеты и тепловизоры, - сообщила волонтер поискового отряда «Регион 10» Ольга СВЕРЕТЮК. - Задействовано очень много техники. Вчера наш волонтер видела девочку, но она убежала в поле с кукурузой, испугалась.

К нам подъехал один из КамАЗов спасателей. Мы долго ехали на нем по полю в сторону села Алтын дала, остановились, около сотни мужчин и женщин выстроились шеренгой и начали прочесывать местность.

Их действия координировал волонтер спасательного отряда «ДОС» Никита БЕНЕНКО.

- Каждый волонтер обязан идти на расстоянии около 5 метров друг от друга, так как мы должны видеть каждого и местность перед собой, - поясняет он. -. На пути могут быть ямы и обрывы.

Никита занимается поиском пропавших людей уже шестой год. Он вспоминает, что в последний раз похожие поиски были в 2017 году, тогда пропал маленький мальчик. К сожалению, его нашли мертвым.

- Конечно, надеемся на лучшее, дай бог, чтобы была жива, - говорит Бененко. - Радует, что сегодня нам пришли помогать много добровольцев. Да, конечно, у них нет определенной подготовки, но тут главное - терпение. Волонтеров у нас мало, но мы стараемся хорошо выполнять свою работу. Некоторые спрашивают, почему мы этим занимаемся, зачем нам это надо... Но ведь люди, рискуя своей жизнью, идут спасать девочку!

Наш отряд прочесал поле, осмотрел небольшой котлован неподалеку.

Примерно через час за нами приехал КамАЗ спасателей и отвез всех в мечеть Жамбыла, где участники поиском могли пообедать. Потом поиски продолжились.

Оперативный штаб сообщил о ситуации на 21.00. По информации пресс-службы ДП Костанайской области, поиски Мадины Ерланкызы ведутся с помощью мотодельтаплана, котгорый предоставил руководитель ТОО "Дельта-С" Сергей ХОМЕНКО. Его предприятие занимается авиационно-химическими работами.

- Как только мне сообщили о том, что в Костанайском районе ведутся поиски пропавшего ребенка, предложил свою помощь, так как эта техника хорошо зарекомендовала себя при проведении поисковых работ, - говорит Хоменко.

Мотодельиапланы уже не раз эффективно применялись при розыске пропавших людей. Облет территории составляет более 1000 гектаров. Полет осуществляется вновь по полям и вдоль русла реки Тобол.

Сегодня к поискам подключились более 500 горожан, которые присоединились к волонтёрам. Помощь в поисках оказывают руководители предприятий и организаций.

Оперативный штаб обратился ко всем, кто участвует в поисках. Нейропсихолог Екатерина РУФФ, которая работает с детьми с особенностями в развитии, отмечает:

- Такие дети имеют не стереотипное поведение, могут бояться громких звуков, особенно криков, забираться на возвышенности, реагировать на свет и другие раздражители.

Оперативным штабом выработаны рекомендации для тех кто встретит ребенка либо найдёт его: постарайтесь при её обнаружении не звать, а тихо к ней подойти и взять ребенка.

Также оперативный штаб сообщает, что оказание любой помощи координируется исключительно штабом.

Фото Андрея СКИБЫ