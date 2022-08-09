Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 9 августа, отчитался о своей работе на внеочередной сессии городского маслихата. Большая часть его речи была посвящена строительству жилых домов, ремонту дорог и благоустройству города.

- За 6 месяцев этого года введено в эксплуатацию за счет бюджета 33 многоэтажных дома, из них 3 арендные, - зачитал доклад аким. - Территория Костаная растет во всех направлениях. Быстрыми темпами застраиваются новые микрорайоны. В настоящее время в них проживают порядка 30 000 человек, и эта цифра продолжает расти. С учетом этого остро стоит вопрос с обеспечением начеления местами в детских садах. В этом году управлением строительства получены экспертизы по ПСД по трем детсадам на 280 мест в новых микрорайонах Кунай, Юбилейный и Аэропорт. Однако реализация этих проектов в текущем году не поддержана. Мы прорабатываем бюджетную заявку в компетентные органы, чтобы реализовать эти проекты.

По данным акима, в Костанае из 417 км автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 406 км.

- В этом году текущим ремонтом охвачено 18 улиц на сумму 1,2 млрд тенге, - отметил Жундубаев. - Еще 1 млрд предусмотрен на ремонт 70 дворов. На 39 объектах ремонтные работы уже завершены. Остальные завершат до конца сентября. Я ставлю задачу - в следующие 2 года завершить ремонт всех дворов в Костанае. Для этого потребуются бюджетные средства - не менее 1 млрд в год.

Аким прокомментировал намерение организовать одностороннее движение транспорта на пр. Абая и ул. Баймагамбетова. Поток автомобилей на городских дорогах с 2016 года вырос почти в 2 раза - с 15 000 до 28 000 машин в сутки.

- На проезжей части наблюдается изношенность асфальто-бетонного покрытия и бордюрного камня, - отметил Жундубаев.

О благоустройстве аким Костаная в основном говорил в контексте скандала этого года, когда из-за проблем в системе госзакупок не были вовремя высажены цветы.

- До сих пор не заключены договора на содержание триатлон-парка и набережной Шагала, - сообщил Жундубаев. - Тем не менее, там поддерживается порядок и территорию убирают сторонние подрядные организации в рамках социальной ответственности бизнеса. С начала года у нас проблемы с конкурсами, есть много моментов с судебными тяжбами. Я уже говорил, что конкурсные процедуры на благоустройство на следующий год мы будем проводить с августа по октябрь этого года. Есть конструктивная критика со стороны костанайцев касательно озеленения города. Сегодня посадкой цветов занимается фонд "Мейрим" из Алматы. Сумма договора - 56 млн тенге. Их работу вы видите. Отдел ЖКХ сейчас судится с подрядчиком, так как есть нарекания к работе. К сожалению, если высаженные цветы сегодня не всходят, то мы не можем их взять и выкопать. Почему? Потому что идут судебные процессы. Я не скажу, что все плохо, но нареканий очень много.

Депутаты одобрили отчет акима единогласно.

Так же проголосовали и по остальным вопросам сессии, в большинстве случаев даже не заслушивая доклады, ссылаясь на то, что документы изучали на заседании постоянных комиссий маслихата.

В частности, приняли отчеты о реализации государственной молодежной политики и о работе проектного офиса "Костанай адалдык аланы", присвоили звания "Почетного гражданина Костаная" экс-акиму области Токтарбаю Кадамбаеву и руководителю костанайского биг-бенда Александру Евсюкову, заменили 147 членов участковых избирательных комиссий, утвердили нового заместителя акима Костаная, внесли изменения в состав земельной комиссии, утвердили нормы накопления ТБО.

- Практически ничего для населения не изменится, - прокоментировал "НГ" решение маслихата директор ГКП "Тазалык-2012" Александр КУШНИР. - Просто те нормы, которые мы применяли, теперь будут узаконены. У нас этих норм раньше не было вообще. Теперь отдел ЖКХ будет разрабатывать тариф на вывоз мусора. И тогда, возможно, будут какие-то изменения.