Уголовное дело в отношении главного инженера ГКП "Костанай-Су" Виталия ПАНАЕТОВА, его заместителя Болата СЕЙТБАЕВА и заместителя директора ТОО "Кантмаркет" Виталия САМОДЕЛКО начали рассматривать в суде № 2 сегодня, 9 августа.

Все трое обвиняются в хищении чужого имущества, вверенного виновным в группе лиц по предварительному сговору в крупном размере. Панаетов ранее пояснял "НГ", что дело касается хищения труб.

Еще до озвучивания обвинительного заключения прокурор Азамат ТОКТАРБАЙ сообщил, что от Панаетова поступило ходатайство о заключении процессуального соглашения.

- Вину он полностью признал, ущерб в размере 500 000 и 924 000 тенге погасил, - отметил гособвинитель.



Болат Сейтбаев также заявил, что признает вину и готов заключить процессуальное соглашение, ущерб в размере 400 000 тенге погасил.

- Самоделко тоже будет заключать процессуальное соглашение, - заявил адвокат Сабыржан ИМАНБАЕВ. - 453 000 тенге ущерба погасил.

Панаетов соощил, что содержался под стражей с 10 февраля по 5 июня, а с 6 июня по 1 июля - под домашним арестом. Болат Сейтбаев находился в СИЗО с 10 по 28 февраля, потом его отправили под домашний арест. Виталия Самоделко не арестовывали.

В чем конкретно обвиняют подсудимых, пока неизвестно: государственный обвинитель не успел зачитать обвинение, а сразу обратился к суду с ходатайством от Панаетова.

Судья Нурлан БЕКИШЕВ пояснил, что условия заключения процессуального соглашения подсудимые обсудят с прокурором, и спросил, сколько для этого нужно времени. Стороны ответили, что не менее семи суток. Бекешев разъяснил - заключение процессуального соглашения не означает, что наказания не будет. О дате следубщего заседания обещал сообщить дополнительно.

Представитель ГКП "Костанай-Су" Гульфия КИКОЛЕНКО сообщила, что не против заключения процессуального соглашения.

- Панаетов погасил 924 000 и 500 000 тенге, Сейтбаев - 400 000 тенге, Самоделко - 453 000 тенге, - объяснила она. - Ущерб полностью погашен, у "Костанай-Су" претензий нет.

Все трое подсудимых запретили показывать свое изображение в СМИ, мотивируя тем, что им стыдно перед родственниками и знакомыми.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ