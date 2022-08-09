Что известно о поисках 5-летней девочки на 13 часов 9 августа - Информация от ДП Костанайской области
Обследованы более 12 полей с воздуха и 8 полей в пешем порядке. По пути следования сотрудники полиции оставляют воду и продукты питания.
Фото предоставлено пресс-службой ДП КО
С учетом отработанной территории зона поиска расширяется в четырех направлениях.
Первое: поселок Жамбыл - река Тобол.
Второе: поселок Алтын дала.
Третье: город Костанай.
Четвертое: поселок Самир.
Фото Андрея СКИБЫ
С утра проводится воздушное патрулирование двумя вертолетами и одним самолетом. На одном из них находится тепловизор.
Также продолжается обследование русла реки Тобол.
Фото instagram.com/asilankenzhe88
На кукурузном поле, где вчера была замечена девочка, найден кукурузный початок со следами детских зубов. Он отправлен на экспертизу.
Фото Андрея СКИБЫ
Десятки неравнодушных костанайцев приехали на машинах и отправились пешком искать девочку. В поисках также принимают участие люди на мотоциклах и квадроциклах. Корреспондент "НГ" находится на месте событий.
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