Обследованы более 12 полей с воздуха и 8 полей в пешем порядке. По пути следования сотрудники полиции оставляют воду и продукты питания.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО



С учетом отработанной территории зона поиска расширяется в четырех направлениях.

Первое: поселок Жамбыл - река Тобол.

Второе: поселок Алтын дала.

Третье: город Костанай.

Четвертое: поселок Самир.

Фото Андрея СКИБЫ

С утра проводится воздушное патрулирование двумя вертолетами и одним самолетом. На одном из них находится тепловизор.

Также продолжается обследование русла реки Тобол.

Фото instagram.com/asilankenzhe88

На кукурузном поле, где вчера была замечена девочка, найден кукурузный початок со следами детских зубов. Он отправлен на экспертизу.

Фото Андрея СКИБЫ

Десятки неравнодушных костанайцев приехали на машинах и отправились пешком искать девочку. В поисках также принимают участие люди на мотоциклах и квадроциклах. Корреспондент "НГ" находится на месте событий.