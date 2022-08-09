Из-за аварии холодную воду отключат в одном из районов Костаная
9 августа 2022, 11:46 | ЖКХ
Аварийно-восстановительными работы пройдут 11 августа на сетях водопровода по адресу: ул. Урожайная 18 В. В связи с этим подачу питьевой воды прекратят с 9.00 до 23.00. Об этом сообщила служба IKomek в своем Instagram.
Иллюстративное фото pixabay.com
Жилые дома:
- ул. Урожайная: 18а, 20, 18/2, 18б, 18/1, 16/1.
- ул. К. Батыра: 2а, 4а, 4б.
- ул. Дружбы: 16, 21, 23, 19, 13, 11, 21а.
Соц объекты:
- Ясли сад № 14: ул. Дружбы 17.
- Институт судебных экспертиз: ул. Дружбы 17/1.
- Областной военкомат: ул. Урожайная 18.
- Бизнес центр: ул. Урожайная 16.
- Частная школа «Жастык»: ул. Урожайная 18.
Частный жилой сектор:
- ул. Зерновая: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,
- ул. Юности: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.
- ул. Яковлева: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32.
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.
Последние новости
09.08.22 21:47 Много неравнодушных людей и спецтехники - Как прошел третий день поисков 5-летней девочки из Жамбыла
09.08.22 17:03 Чемпионат РК по триатлону и этап Кубка TEMIRADAM прошли в Костанае - Фото самой динамичной и зрелищной дистанции
09.08.22 15:54 Воздушные шарики и дельтапланы - Как будут искать 5-летнюю девочку в Костанайской области
09.08.22 13:36 Более 2 млн тенге ущерба погасили - На процессе по делу главного инженера ГКП "Костанай-Су" подсудимые полностью признали вину
09.08.22 13:14 Что известно о поисках 5-летней девочки на 13 часов 9 августа - Информация от ДП Костанайской области
09.08.22 11:01 "Мог наброситься с кулаками" - По делу тик-токера, прокатившего на капоте полицейских, допросили эксперта-психиатра в суде Костаная
09.08.22 10:57 Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались костанайцы в iKomek на прошлой неделе?
08.08.22 22:00 Мадину Ерланкызы видели на кукурузном поле в 9 км от дома
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.