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Из-за аварии холодную воду отключат в одном из районов Костаная

9 августа 2022, 11:46 |  ЖКХ

Аварийно-восстановительными работы пройдут 11 августа на сетях водопровода по адресу: ул. Урожайная 18 В.  В связи с этим подачу питьевой воды прекратят с 9.00 до 23.00. Об этом сообщила служба IKomek  в своем Instagram.

Иллюстративное фото pixabay.com


Жилые дома:

  • ул. Урожайная: 18а, 20, 18/2, 18б, 18/1, 16/1.
  • ул. К. Батыра: 2а, 4а, 4б.
  • ул. Дружбы: 16, 21, 23, 19, 13, 11, 21а.

Соц объекты:

  • Ясли сад № 14: ул. Дружбы 17.
  •  Институт судебных экспертиз: ул. Дружбы 17/1.
  • Областной военкомат: ул. Урожайная 18.
  • Бизнес центр: ул. Урожайная 16.
  •  Частная школа «Жастык»: ул. Урожайная 18.

Частный жилой сектор:

  • ул. Зерновая: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,
  • ул. Юности: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.
  • ул. Яковлева: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32.

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.