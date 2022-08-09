Департамент полиции Костанайской области сообщил номер оперативного штаба, который находится в акимате поселка Жамбыл. В ведомстве отметили необходимость координации действий гражданских лиц, которые участвуют в поисках.

- Просим все действия согласовывать через оперативный штаб, который находится в акимате поселка Жамбыл. Телефон для координации 8-775-105-91-72, - отмечается в сообщении.

В полиции сообщили, что поисковые мероприятия шли всю ночь. Применялся тепловизор. Обследованы два кукурузных поля площадью 33 гектара и 10 гектаров, а также два картофельных поля.

Сегодня к поисковым мероприятиям подключены военнослужащие Национальной гвардии и пограничные войска. С рассветом продолжается облет территории, зона поиска составляет более 100 гектаров.

В полиции по-прежнему отмечают большую помощь со стороны гражданского населения.

- Информация о ходе проведения поисковых мероприятий будет предоставляться каждый час, - отметили в пресс-службе ДП Костанайской области.