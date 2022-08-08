Полицейские сообщили, что видели ребенка на кукурузном поле. Поле оцепили, задействован дрон. На 21.00 зона поиска пропавшей девочки составляет более 50 гектаров, рассказали в пресс-службе ДП Костанайской области.

Поиски продолжаются и ведутся круглосуточно, отметили в ведомстве. Обследовано более двух километров русла реки Тобол. Применяются вертолет и самолет. Розыск ведется с помощью сотрудников кавалеристского взвода и служебно-розыскных собак.

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Сотрудники полиции поминутно восстановили хронологию дня, когда ребенок пропал.

Сотрудник центра кинологической службы Кайрат Бисембин рассказал, что девочка ушла из дома в воскресенье, 7 августа, около семи часов утра – вылезла через окно второго этажа кухни, по газовой трубе спустилась на козырек, а с козырька перелезла на дерево.

В это время сосед вышел из квартиры на шум во дворе, увидел ребенка и помог ей спуститься с дерева. Мужчина отвел ребенка в квартиру. Пока стучал в дверь, девочка выбежала на улицу в сторону игровой площадки.

8.04 – ребенка запечатлела камера видеонаблюдения. Также ребенка видел сельчанин. Затем девочка побежала по направлению к трассе Костанай-Веденка.

8.06 - еще один свидетель видит девочку на Центральной улице.

8.24 - ребенка видел тракторист, который ехал в строну поселка.

8.30 - девочку видел велосипедист, который ехал также в сторону поселка.

Сейчас поисковые мероприятия ведутся в соседнем поселке Алтын дала, который находится в 9 км от места пропажи девочки.