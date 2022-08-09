О реакции на обращения в службу iKomek по номеру 109 рассказали на аппаратном совещании в акимате Костаная в понедельник, 8 августа. Самые частые жалобы - на отсутствие уличного освещения.

- На сегодня в работе находится 223 заявки, - сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - С начала года всего поступили 1 022 заявки об отсутствии уличного освещения, из них закрыты 799. Ответственные организации: ТОО «ЭПК-Форфайт» и ИП «ЭлСтрой». С ними сегодня работа проводится, сроки установлены. Проблемы с уличным освещением имеются в следующих районах: Костанай-2, Северо-Запад, Алтын Арман, Юбилейный, Береке, Амангельды, Дружба, Кунай и Ударник. Из 13 000 светильников у нас не горят около 7%. Месяц назад было около 15%. Перед отделом ЖКХ и компаниями стоит задача - привести в порядок до конца года все сети. В Сити-центре у нас все воздушно было - те коммуникации, которые должны были проходить под землей, в итоге пришли в негодность. Что говорить уже об остальном городе!

До 15 августа должны восстановить уличное освещение по адресам, указанным в обращениях в службу iKomek.

- Необходимо взять этот вопрос на постоянный контроль, - отметил аким. - Отделу жилищных отношений совместно с ПКСК, ОСИ и ПТ до 15 августа необходимо провести мониторинг внутридворового освещения и устранить выявленные неполадки. Что касается службы iKomek, люди часто возмущаются их работой, но они делают все как нужно, как правильно. К ним нет вопросов: они собирают информацию, обрабатывают и дают ответы, 70% они закрывают, остальные 30% отдают в отдел ЖКХ, отдел строительства, в организации. Через соцсети, через телефон к ним можно обратиться, работа iKomek поставлена неплохо. Другой вопрос - что нужно автоматизировать систему освещения. Мы должны добиться цифровизации, чтобы с помощью пульта работали светофоры, чтобы полицейские с помощью пульта могли разгрузить или перекрыть какую-то улицу. С освещением так же - где-то добавить, где-то выключить.

Также горожане сообщали о свалках на городском кладбище в районе Аэропорта и просили проложить ливневку в микрорайоне Береке.

- Работы по установке ливневой канализации в микрорайоне Береке завершат в 2023 году, - сообщил Жундубаев. - По той дороге, на которой она расположена, машины ездить не должны, так как работы, согласно ПСД, там не завершены. Там будет топить после дождей, пока мы не завершим весь блок вопросов по микрорайону, в том числе дороги, освещение и ливневые канализации. Нужно понимать, что это не недоделки, это все в процессе строительства.

Мусор с территории на городского кладбища сейчас вывозит ТОО «АБЗ плюс».

- На сегодня мусор убран и вывезен, - отметил Жундубаев. - Теперь мы решим, кто будет этим заниматься, кто будет хозяином этой территории, и будем проводить эту работу на постоянной основе.

Жители жаловались на повреждения асфальта по ул. Набережной (между ул. Пушкина и Амангельды), на перекрестке улиц Рудненская - Гагарина и возле дома № 42 по ул. Фролова.

- Вопрос находится в работе, - прокомментировал аким.

Во дворе дома № 15 в микрорайоне Юбилейный заменили нестандартную крышку колодца на железную.

Фото Андрея СКИБЫ