С понедельника по пятницу на ипподроме возле Садчиковки проходили групповые этапы встреч семи команд из Костанайского, Денисовского, Карасуского, Сарыкольского, Аулиекольского районов и района Беимбета Майлина.

Правила соревнований по казахскому кокпару отличаются от международных, принятых в 1996 году, инвентарём, воротами и регламентом

Костанайский район выставил две команды – из Садчиковки и Заречного. В пятницу и субботу состоялись финальные игры.

Призовой фонд размером в 1 млн тенге выделила Федерация кокпара Костанайской области: 300 000 за первое место, 200 000 за серебро, 100 000 за бронзу и по 50 000 за 4-е и 5-е места. Отдельно премировались номинации «лучший бомбардир» и «лучшая лошадь», или, если точнее, «лучший жеребец», ведь все лошади – а их на поле было сто с лишним голов – жеребцы. Это давняя традиция, потому что кокпар – игра жёсткая, волевая. Даже несмотря на то, что современные правила запрещают хватать соперника за пояс или за руки, наносить удары рукой, плетью или стременами, а также вздыбливать лошадь или с разгона бить её грудью соперника, кокпар – настоящее испытание характера как для джигитов, так и для их скакунов.

- Это и национальный вид спорта, это и наша гордость, это «намыс», – уверен президент федерации Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ. – Я поддерживаю кокпар, потому что он близок мне, и моё кызылординское, южное происхождение даёт мне большое желание его развивать. Можно сказать, что кокпар – это регби на лошадях, это истинно мужской спорт, здесь полный контакт.

Команда Сарыкольского района

— Сила игрока в кокпар – в стремлении к победе, в чести и гордости, в соблюдении традиций этого вида спорта, в уважении к богатой национальной культуре! – считает тренер команды Сарыкольского района Кенжебай БАЛКЕНОВ.

Спортсмены команды "Олжа"(Садчиковка)

— Вы же видите, какие в игре бывают удары, – замечает Бакдаулет АСАНОВ, участник команды «Олжа» из Садчиковки, – человек слабой воли не может рассчитывать на победу. Здесь 1% природного дара, а остальные 99% – труд. Если не трудишься, удачи не жди! Причём трудится тандем: сам спортсмен и его жеребец. Они тренируются годами, чтобы привыкнуть друг к другу и не подвести в опасный момент.

Участники готовились к турниру с апреля. Самыми подготовленными и сильными знатоки называли команды Карасу и Денисовки. Их всадники и лошади выступают за нашу область на общереспубликанских соревнованиях. Хорошо зарекомендовали себя команды из Костанайского района и района Б. Майлина, но именно денисовцы стали своего рода сенсацией этой серии игр, обыграв на ипподроме Садчиковки майлинцев, а ведь последние – неоднократные призёры и чемпионы Костанайской области.

Финальная встреча команд Садчиковки и Заречного прошла зрелищно, со счётом 5:1 верх взяла команда «Олжа». Можно сказать, что именно подготовка и привела лучших на пьедестал почёта, который выглядит так:

Места Команды 1 Костанайский р-н, пос. Садчиковка, команда «Олжа» 2 Костанайский р-н, пос. Заречный 3 Денисовский р-н 4 Карасуский р-н 5 р-н Б. Майлина 6 Сарыкольский р-н 7 Аулиекольский р-н

Лучшим бомбардиров стал Нуркен Омаров (р-н Б. Майлина), который за два дня забил 14 голов, а лучшим жеребцом по зрительским симпатиям признан Жұлдыз (наездник Рустем Жуникеев, команда Заречного).

- Чтобы этот спорт развивался, – считает Бакдаулет Асанов, – ему необходима поддержка таких замечательных людей, как Айдарбек-аға. Если люди из его круга общения будут знать, что такой отважный вид спорта получает поддержку, подтянутся и другие неравнодушные. Ведь этот спорт затратный, и лошади скачут тут не абы какие. Да и всадники непростые – им необходимы ежедневные тренировки. Двенадцати спортсменам глава областной федерации определил зарплату, но попасть в это число непросто, ребята туда стремятся, а даётся эта возможность трудом и показателями.

На 2022 год запланированы ещё четыре таких турнира. Участники приобретают и совершенствуют опыт, а с ним можно выйти и на республику. Ближайшие встречи кокпаристов пройдут 4 сентября в Торгае, а ипподром Садчиковки готовится принять спортсменов из северных областей Казахстана ориентировочно 15 сентября.

- Сейчас я сам готовлюсь играть в команде, – говорит глава федерации Айдарбек Ходжаназаров, – и планирую принять участие в таких соревнованиях. Правда, пока на уровне любителя. Приходите посмотреть!

Фото Игоря НИДЕРЕРА