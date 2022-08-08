В поисковых мероприятиях задействовано более 500 сотрудников полиции, сотрудник ЧС, волонтеры и местные жители. В поисках используют 4 дрона.

Мадина Ерланкызы ушла из дома в поселке Джамбул вчера, 7 августа, около 5 утра. По словам матери, девочка была под присмотром своих старших сестер - 18 и 13 лет. Проснувшись утром, они не обнаружили дома младшей сестры. У Мадины аутизм, она не разговаривает. Была одета в одни трусики.

- В поисковых мероприятиях активно помогают местные исполнительные органы. Ими было выделено дополнительно 8 автомобилей и 60 человек. В настоящее время поисковыми мероприятиями охвачены трассы, территории крестьянских хозяйств, поля, овраги. Постоянно курсируют патрули и катера по реке Тобол, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Установлены свидетели, которые подтвердили, что видели девочку вчера в районе 9 утра. Их показания подтверждаются записями камер видеонаблюдения. Поисками охвачены также все дворы поселка.

К поисковым мероприятиям подключили психологов, которые работают с детьми, имеющими особенности в сфере психологического здоровья.